Rusia exige el fin del bloqueo ilegal a Cuba, declaró hoy a la agencia de noticias TASS el viceministro ruso de Asuntos Exteriores de la nación eslava, Serguéi Riabkov.

«Insistimos en que se garantice la seguridad de Cuba. Exigimos el fin del bloqueo totalmente ilegal e ilegítimo de la isla», enfatizó el diplomático ruso.

Más adelante Riabkov enfatizó que confiaba en que los resultados que Washington espera de este bloqueo no se lograrán en el futuro.

Previamnete se conoció que el petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que transportó ayuda humanitaria, atracó en el puerto de Matanzas, Cuba, el 31 de marzo, con más de 100 mil toneladas de combustible.

La situación en Cuba se ha deteriorado drásticamente desde finales de enero de 2026, tras la implementación por Estados Unidos de medidas destinadas a bloquear por completo el suministro de combustible a la isla.

La situación energética se ha vuelto crítica: en marzo, la red eléctrica nacional falló tres veces, provocando largos apagones en todo el país. Al mismo tiempo, la nación sufre una grave escasez de gasolina y diésel.

Algunas aerolíneas extranjeras han anunciado la suspensión de vuelos a Cuba debido a la falta de combustible para aviones en sus aeropuertos, lo que hace imposible el repostaje.

Tomado de Cuba Si

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