El presidente Donald Trump concretó hoy lo que ya se especulaba a voces: destituyó a Pam Bondi como secretaria de Justicia y fiscal general de Estados Unidos.

Como era de esperar, la noticia trascendió en redes sociales. Trump anunció que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, asumirá el cargo de forma interina.

De acuerdo con los reportes, Trump está frustrado por la reacción y el enojo de sus simpatizantes por el manejo que ha hecho el Gobierno al controvertido tema de los archivos de Jeffrey Epstein, el fallecido delincuente sexual con vínculos pasados con figuras de alto perfil, entre ellos el propio actual ocupante del Despacho Oval.

“El presidente Trump ha considerado despedir a la fiscal general Pam Bondi en los últimos días, a medida que crece su frustración con el liderazgo de ella en el Departamento de Justicia y su gestión de los archivos de Epstein, según cuatro personas familiarizadas con las conversaciones”, publicó previamente el diario The New York Times.

En febrero, Bondi defendió su gestión respecto a los archivos de Epstein en una sesión de elevados decibeles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde enfrentó acusaciones de politización y reclamos directos de las víctimas. El pasado 17 de marzo, la fiscal general fue citada a comparecer el 14 de abril ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Trump además se quejó de que su hasta ahora incondicional aliada no ha investigado lo suficiente a oponentes políticos.

Ayer ambos aparecieron juntos en la Corte Suprema, cuando asistieron a la audiencia de argumentos orales que debatió el intento de la administración de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Hace poco Trump despidió a su secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ella estaba muy envuelta en críticas y había testificado ante un comité en el Capitolio. Días antes los medios reforzaron la idea de un despido.

Así que a Bondi le pasa lo mismo. Trump le dedica elogios y seguido la sacude. Demasiadas piedras en el río.

Tomado de Cuba Si

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