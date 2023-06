La Habana, 25 jun (ACN) Representantes de más de un centenar de organizaciones y movimientos sociales de Estados Unidos pidieron hoy alto y fuerte frente a la Casa Blanca el cambio de política hacia Cuba.

Según un despacho fechado en Washington de la agencia de noticias Prensa Latina la marcha pacífica partió desde el Monumento al libertador José de San Martín, en esa capital, y concluyó justo frente a la mansión ejecutiva.

«Estamos aquí para decirle a Joe Biden que saque a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y que el bloqueo debe cesar», dijo uno de los oradores.

Take Cuba off the List of State sponsors of terror (Fuera Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo) es el nombre de la campaña que anima esta nueva ola de apoyo a la mayor de las Antillas.

Hay tremendo espíritu en este lugar, la marcha se hizo, expresó a Prensa Latina el activista Carlos Lazo, coordinador del movimiento Puentes de Amor, quien viajó desde Seattle.

Por su parte, Elena Freyre, presidenta de la Coalición Alianza Martiana, vino desde Miami, y para ella es tiempo ya de que el mandatario “cumpla con sus promesas”.

“No vamos a parar hasta que cumpla, y acabe con las 243 sanciones adicionales que puso (Donald) Trump” durante su administración (2017-2021), enfatizó.

A mí no me lo contaron, Biden se paró y dijo sin titubear que si salía electo presidente esas sanciones se iban y que inmediatamente revertiría las políticas de Trump hacia Cuba con un retorno a la época de Barack Obama (2009-2017), recordó Freyre.

La doctora Rosemarie Mealy vino desde Nueva York para denunciar que más de 60 años de bloqueo han causado demasiado sufrimiento al pueblo cubano.

Este evento solidario, marcado además por la presencia de jóvenes, puso fin a una intensa semana de acciones a favor de Cuba en Estados Unidos.

Más de 30 ciudades estadounidenses y de otras partes del mundo reportaron en la jornada expresiones de respaldo a la nación antillana.

La víspera, el segundo jefe de la Misión de Cuba en Estados Unidos, Alejandro Pila, agradeció en un acto organizado por DC Metro Coalition ese creciente apoyo a su país.

Reiteró que es ilegal e inmoral la designación de Cuba como un presunto estado patrocinador del terrorismo.

Argumentó el diplomático sobre el papel de la Isla en la lucha por la justicia social y en la colaboración médica extendida a los más disímiles confines del planeta.

Un criterio compartido con los asistentes que una y otra vez exclamaron en diferentes momentos “Cuba sí, bloqueo no”, y como repitieron este domingo por las calles de Washington DC y frente a la Casa Blanca.

Tomado de ACN

