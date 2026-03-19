El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que si la infraestructura del país es atacada de nuevo, Teherán responderá con «cero restricciones».

«Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó una fracción de nuestro poder. La única razón para la moderación fue el respeto a la desescalada solicitada», escribió Araghchi este jueves en X. «Restricción cero si nuestras infraestructuras vuelven a ser atacadas. Cualquier final de esta guerra debe abordar el daño a nuestros sitios civiles», agregó.

Las declaraciones del alto funcionario tienen lugar tras el ataque ejecutado el miércoles por Israel contra varias secciones del yacimiento de gas South Pars, el más grande del mundo, que Irán comparte con Catar. Los tramos afectados fueron puestos fuera de servicio para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego.

Más tarde, las autoridades cataríes denunciaron un «brutal ataque iraní» contra la ciudad industrial de Ras Laffan, uno de los complejos de gas natural licuado más importantes en el territorio catarí.

La empresa estatal de petróleo y gas del país árabe informó que los hechos derivaron en incendios que generaron «daños considerables» en las instalaciones; no obstante, «todo el personal está a salvo y hasta el momento no se han reportado víctimas».

A su vez, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán enfatizaron que Teherán no buscaba expandir el conflicto a las instalaciones energéticas para no dañar la economía de los países vecinos, pero que la agresión a sus propias infraestructuras ha obligado a cambiar las reglas del juego.

Tomado de Cubadebate

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