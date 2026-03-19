Brasil confirmó el envío de 20 mil 800 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria a Cuba, en respuesta a la compleja situación que enfrenta hoy la población de la isla.

La información fue difundida por la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, quien aseguró este miércoles en declaraciones a la prensa que el gigante sudamericano mantiene las buenas relaciones de siempre con la nación caribeña y sigue con atención su situación humanitaria.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, las donaciones incluyen 20 mil toneladas de arroz, 150 de frijoles, 150 de arroz pulido y 500 de leche en polvo, y son canalizadas a través del Programa Mundial de Alimentos.

Asimismo, un lote de medicamentos, incluidos tratamientos para la tuberculosis y vacunas, fue enviado por vía aérea y ya llegó a Cuba esta semana, como parte de las acciones de apoyo del Gobierno brasileño.

Nuestras relaciones siguen siendo las mismas de siempre: buenas, con mucho diálogo y consenso. No hay cambios específicos, pero nos preocupa mucho la situación humanitaria de la población cubana, expresó la diplomática sobre los vínculos bilaterales.

El objetivo es garantizar que la población cubana, que ya ha sufrido durante décadas escenarios muy difíciles, no sufra más daños a causa de la situación política. Brasil siempre tendrá esta preocupación humanitaria, concluyó Padovan.

La ayuda de Brasil se da a conocer en un contexto de fuerte crisis en Cuba, tras el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump en enero pasado amenazó con imponer aranceles a quienes suministren combustible a la isla.

A principios de este mes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la persecución contra Cuba y dejó ver que la situación allí no es resultado de incapacidad productiva, sino de quienes quieren verla con privaciones.

Durante la apertura de la Reunión Ministerial de la 39 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el mandatario manifestó que Cuba no está pasando hambre porque no sepa producir ni construir su energía.

Cuba está pasando hambre porque no quieren que tenga ciertas cosas que todo el mundo debería tener, afirmó Lula sobre el país caribeño, el cual se encuentra sometido hace más de 60 años al cerco económico, comercial y financiero de Washington.

Además de esta asistencia gubernamental, numerosas organizaciones y activistas del gigante sudamericano están movilizando esfuerzos para enviar medicamentos, alimentos y paneles solares al territorio antillano.

Varios brasileños integran el convoy Nuestra América a Cuba, que llega esta semana a la isla con participantes de diversos países para llevar ayuda y mostrar su solidaridad.

Tomado de Prensa Latina

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