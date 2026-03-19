Durante la semana, un fragmento del programa de Radio Pop Negrópolis, presentado por Elizabeth Vernaci, se volvió viral en Argentina; la «Negra» revisó una serie de los centenares de despidos que se produjeron en las semanas recientes con el objetivo de denunciar al aire su despido y el de su colega Lizy Tagliani.

La presentadora inició diciendo que “durante los dos años de gestión de Javier Milei se perdió un puesto de trabajo formal cada cuatro minutos”.

Luego, indicó las compañías que despidieron o cerraron y el número de empleados perjudicados en cada una: “Fate 900, ILVA 300, Whirlpool 220, Corven 150, Newsan 150, SKF 145, La Suipachense 143, TN Platex 88, Vuklcalar 80, Pampar 80, Magnera 60, Dana 50, Acerías Berisso 50, Color Living 40, Luxor 40, Essen 34 y Radio Pop 2: Lizy y yo”.

La denuncia, decidida y sonriente para violar la censura con elegancia en el propio medio de pertenencia, muestra una aceleración del panorama de cierres de empresas, recesión y pérdida de puestos de trabajo que Javier Milei y Luis Caputo fomentan.

Los despidos no se restringen a los 60.000 funcionarios públicos que la cultura libertaria ha calificado como «casta», sino que también aumentan en el sector privado, el cual está afectado por la caída del consumo, la apreciación especulativa de la tasa de cambio y la liberalización del comercio.

En ese lugar, durante el período y a un ritmo de más de 30 por día, cerraron más de 22.000 empresas. A estas alturas, la masacre laboral y productiva es indudablemente evidente, aunque esta semana se reveló cuando se anunciaron los resultados del informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al último trimestre de 2025.

Por lo tanto, se puede concluir que el desempleo impactó al 7,5 por ciento de la población económicamente activa (PEA). El indicador supera en 1,8 puntos porcentuales el dato que se registró en el último trimestre de 2023 y en 1,1 lo registrado un año antes. Es el valor más alto para ese trimestre desde 2020, cuando alcanzó el 11 por ciento de la población activa en medio de la pandemia.

La tasa señalada excede el índice de 2021, año en que las limitaciones a la movilidad de los individuos todavía no se habían aflojado del todo y el desempleo impactaba al 7 por ciento de la población activa.

En términos específicos, se refiere a la aparición de cerca de 400 mil nuevos desempleados en dos años de gobierno, lo que eleva a 1,7 millones el total de personas en esa situación.

Tomado de TeleSur

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