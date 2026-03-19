El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reiteró este lunes que Irán mantiene el control absoluto del estrecho de Ormuz y advirtió que ninguna potencia extrarregional tiene derecho a interferir en la zona, en medio de un creciente pulso con Estados Unidos.

El portavoz de la institución, Ebrahim Zolfaghari, subrayó que la República Islámica “ostenta plena y firmemente la iniciativa en la región del golfo Pérsico y en las aguas territoriales de Omán, y controla de forma muy inteligente y firme el estrecho de Ormuz”, según una publicación difundida por el propio vocero.

Zolfaghari aseguró que, gracias “al dominio y poder suficientes” que poseen las Fuerzas Armadas, no habrá necesidad de colocar minas en el golfo Pérsico, y que utilizarán “todos los medios posibles” para garantizar la seguridad en la región según sea necesario.

El portavoz precisó que las capacidades militares iraníes permiten mantener “el control sobre los enemigos sionistas estadounidenses”, al tiempo que destacó la cooperación con naciones de la región. En ese contexto, lanzó una advertencia sin ambages: “Los países de fuera de la región no tienen derecho a interferir en esta zona”.

Las declaraciones se producen horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzara un ultimátum de 48 horas a Teherán para “reabrir” el estrecho de Ormuz, so pena de destruir instalaciones energéticas iraníes.

El contradictorio ultimátum de Trump se conoció poco después de que el líder estadounidense informara que se estaba considerando reducir los esfuerzos militares de Washington en la región, y envió el sábado un mensaje a Teherán dándole un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz. De no ser así, Trump amenazó con destruir instalaciones energéticas iraníes, y advirtió que las consecuencias serán inminentes y contundentes.

La respuesta de Irán no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el domingo que el estratégico paso marítimo “no está cerrado”, y advirtió que, si Washington cumple con su promesa, Teherán atacará infraestructuras clave en todo Oriente Medio.

La escalada verbal en torno al estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo mundial— mantiene en vilo a la comunidad internacional, mientras Irán insiste en que la seguridad del golfo Pérsico corresponde exclusivamente a sus países ribereños.

Con información de Rusia Today

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