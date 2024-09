Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, ratificó el compromiso de la nación caribeña con el desarrollo sostenible del turismo promoviendo el respeto mutuo entre culturas y naciones, de forma pacífica y en beneficio de todos

A propósito del Día Mundial del Turismo, el premier cubano reconoció a los trabajadores del sector y al pueblo hospitalario, quienes a pesar de los desafíos que enfrentamos, mantienen en alto los atributos que hacen de Cuba un destino único.

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística, Cuba recibió un millón 463 mil 097 visitantes internacionales en los siete primeros meses de 2024.

Entre los principales mercados emisores estuvieron Canadá, la comunidad cubana en el exterior, Rusia, Estados Unidos, Alemania, México, España, Francia, Argentina e Italia.

Recientemente hoteles cubanos fueron reconocidos entre los mejores del mundo: el Iberostar Grand Packard de La Habana y el Mystique Trinidad La Popa by Royalton de Trinidad.

El premio Best Hotels in the World (2024), de la web de viajes Tripadvisor, los colocó entre los mejores 25 alojamientos del mundo.

Tomado de Cuba Si

