El presidente Miguel Díaz-Canel destacó hoy en La Habana la hermandad entre los pueblos de Cuba y Angola en el contexto del medio siglo de nexos diplomáticos y la independencia del país africano.

El mandatario cubano, en su cuenta de la red social X, aclamó “los 50 años de la independencia de Angola y del establecimiento de relaciones diplomáticas”, así como el homenaje de su país por la efemérides celebrado en el salón Portocarrero del Palacio de la Revolución en La Habana.

“Fue un homenaje a la hermandad entre ambos pueblos, cimentada con sangre de internacionalistas cubanos y de combatientes del MPLA. Recordamos la amistad entre Fidel y Neto”, enfatizó Díaz-Canel.

Cuba contribuyó a la independencia de Angola mediante una epopeya solidaria iniciada en 1975 que tomó forma en la llamada Operación Carlota y en la que participaron más 370 mil militares cubanos.

En el acto de conmemoración efectuado la víspera, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López, expresó que «ayer compartimos en las trincheras», y que hoy «nos enorgullece que Angola es el país africano donde Cuba tiene la colaboración más diversa y numerosa».

El embajador angolano en La Habana, Carlos Cruz de Lemos, agradeció a Cuba, a la que calificó como “segunda casa” de muchos compatriotas que encontraron en la Isla formación profesional en diversas especialidades, y reconoció el ejemplo de solidaridad hacia otros pueblos.

El homenaje en el palacio de la Revolución estuvo presidido por Díaz-Canel y además integrantes del Partido Comunista y gobierno cubanos, representantes de organizaciones políticas y de masas y de las instituciones armadas dela mayor de las Antillas.

Tomado de Cuba Sí