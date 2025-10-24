Vietnam está profundamente preocupado por la nueva medida de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a los productos de los países proveedores de petróleo a Cuba, afirmó hoy aquí la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang.

Esta decisión, consideró la vocera, “afectará gravemente las actividades económicas y sociales y la vida del pueblo cubano”.

Thu Hang respondió así a una pregunta sobre la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, mediante la cual declaró una supuesta emergencia nacional, en virtud de la cual su gobierno podrá imponer aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

“Vietnam reafirma su apoyo a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas a lo largo de los años, instando a Estados Unidos a levantar de inmediato su embargo unilateral contra Cuba y a tomar medidas para el diálogo y la mejora de las relaciones con Cuba”, enfatizó.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló por último que, una vez más, Vietnam reafirma firmemente su tradicional solidaridad y amistad con el hermano pueblo cubano.

En una declaración emitida tras la firma de la citada orden ejecutiva, el 29 de enero último, el Gobierno Revolucionario de Cuba condenó, en los términos más enérgicos, la nueva escalada de la administración estadounidense, en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustible a la nación caribeña.

Para justificar una acción tan extrema, se una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba, señaló la nota oficial y citó entre ellas la absurda aseveración de que Cuba constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

El propio Presidente (Trump) y su gobierno están conscientes de que nadie o muy pocos pueden creer argumentos tan mendaces, pero no les importa. Así es su desprecio por la verdad, la opinión pública y la ética gubernamental cuando se trata de avalar su agresión contra Cuba, señaló la declaración.

Enfatizó además que con esta decisión “el gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país”.

Este hecho, apreció, consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de los Estados Unidos por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista.

La declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba significó también que la administración norteamericana “llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo”.

Tomado de Cuba Si