Laura Fernández, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO-centro derecha), será la próxima presidenta de Costa Rica, según los datos provisorios del Tribunal Supremo de Elecciones del país centroamericano.

Con el 93,79 % de las actas escrutadas, Fernández se impuso con el 48,33 % de votos, seguida por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN – centroizquierda), con el 33,42 %.

El tercer puesto lo ocupa Claudia Dobles, por la Coalición Agenda Ciudadana, con el 4,86 % de los votos, seguida de cerca por Ariel Robles del Frente Amplio, con un 3,72 %. El porcentaje de participación fue del 69,10 %.

De esta manera, Fernández se alzó con la presidencia en primera vuelta tras superar el umbral del 40 % de los votos.

«La democracia decidió»

«El pueblo habló, la democracia decidió. Costa Rica ha votado por la continuidad del cambio, un cambio que busca rescatar y perfeccionar las instituciones y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad», afirmó la mandataria electa tras conocerse los resultados.

«Tenemos justo derecho de celebrar la victoria», agregó, al tiempo que criticó a la oposición, a la que calificó de «caníbal».

Por su parte, Álvaro Ramos reconoció la derrota y felicitó a Fernández en una llamada telefónica. «Le deseo a doña Laura Fernández que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo», expresó ante sus simpatizantes.

Más de 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a las urnas en todo el territorio nacional para elegir a su presidente, a los dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2031.

En la pugna electoral se han enfrentado 20 candidatos que buscaban reemplazar al actual mandatario, Rodrigo Chaves.

Entre tanto, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, calificó las elecciones de «ejemplares, libres y auténticas» y subrayó la importancia de estos comicios para la vida política y social del país.

Quién es Laura Fernández Delgado

Laura Fernández, de 39 años, es una politóloga que saltó a la primera línea política como una de las funcionarias más influyentes del Gobierno de Rodrigo Chaves, donde se desempeñó como ministra de Planificación y luego como jefa de Gabinete, dos cargos desde los que coordinó políticas económicas y reformas administrativas, según reconstruye la prensa local.

Desarrolló su carrera como asesora legislativa y funcionaria vinculada a proyectos de reforma del Estado, hasta que en 2022 fue convocada al gabinete de Chaves. Desde allí se convirtió en una de las funcionarias más visibles del Gobierno, encargada de coordinar políticas administrativas y de impulsar cambios institucionales, entre ellos la denominada Ley Jaguar, una iniciativa destinada a limitar controles sobre la obra pública que finalmente fue frenada por la Justicia por inconstitucional.

Los comicios se han celebrado en un contexto marcado por la fuerte atención pública que suscitan la seguridad, la economía y gobernabilidad, así como la expectativa de una participación clave para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años.

El deterioro de la seguridad pública es un tema que pasó a ocupar el centro de las preocupaciones ciudadanas, tras el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, un fenómeno inédito en la historia reciente de Costa Rica.

