Los Piratas de la Isla arribaron este lunes a Las Tunas y desde hoy comienzan un duelo a cinco raund con los Leñadores en el estadio «Julio A. Mella».

Los pineros llegan maltrechos cabizbajos , y castigados sin misericordia por la artillería de Santiago que barrió con ellos y es el único equipo invicto en el joven torneo.

Los tuneros por su parte tuvieron que batallar duro para llevarse el compromiso ante Pinar del Río con diferencia de tres victorias contra dos.

La ofensiva de los Leñadores promedió para 305 con 55 hits en 180 veces al bate, incluyendo 13 dobles,un triple y 4 jonrones. Además anotaron 38 carreras e impulsaron 32, con 5 errores a la defensa.

El pitcheo mientras tanto no tuvo el arranque esperado al completar efectividad de 5.08 con 26 carreras limpias permitidas en 46.0 inning sobre la lomita. Ningún abridor pudo alcanzar victorias, mientras sacaban la cara los relevistas Pablo A. Civil, Kenier Ferraz y Rodolfo Díaz.

Con el bate en sus manos el papel protagónico fue para el torpedero Roberto Baldoquín al promediar para 550 con 11 hits en 20 turnos, de ellos 4 dobles, un estacazo de vuelta completa 6 carreras impulsadas y 7 anotadas.

Lo escoltaron el talentoso joven Yassel Izaguirre (461/6H/1 doble/ 1 triple/3CI/ 4CA), el también prometedor Maikel Molina (454/5H/1doble/4CI).

Igualmente tuvieron una buena arrancada Yosvani Alarcón (388/7H/2 dobles/4CI/5CA).

Otros que anotaron su momento fueron Henry Quintero (318/7H/1HR/5CI/3CA), Diosvel Hurtado (500/ 3H/1HR/1CI/2CA), Jean Lucas Baldoquín (238/5H/2 dibles/1HR/3CI/4CA) y Yunisky Larduet (250/5H/2CI/4CA).

Los más rezagados de la alineación titular fueron el infilder Yunier Rondón (058/1H/1 doble/1CI/1CA) y el jardinero Héctor Castillo(176/3H/doble/1CI3CA).

Además del duelo Piratas- Leñadores en el Mella, Santiago recibe a Pinar del Río, Camagüey a Granma, Holguín a Guantánamo y Sancti Spíritus. El pareo de martes a domingo presenta el duelo Industriales-Mayabeque en el Latino, Cienfuegos en Artemisa y Villa Clara en Matanzas.

Por Ernesto Vera González Foto/ Reynaldo López Peña

