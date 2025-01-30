Cubanos residentes en Estados Unidos reclamaron hoy desde el centro de la ciudad de Miami, el fin de las políticas de asfixia económica que impone el Gobierno de Donald Trump a la familia cubana.

Los participantes condenaron las restricciones al pueblo cubano, las amenazas de cortar ayuda humanitaria y las vueltas de turca contra los viajes a Cuba.

En la convocatoria previa, la Asociación Cultural José Martí en Estados Unidos dijo que «nos encontramos en momento de sumo peligro, donde está en juego mantener los lazos de atención a nuestra familia en Cuba».

«Una vez más nos toca exigir y hacer entender que la familia cubana es sagrada”, subrayó el texto.

Los asistentes este domingo a la manifestación pacífica corearon consignas y portaron pancartas en las que se leían: “Viva la familia cubana», «Dejen a Cuba vivir en Paz», «Las familias cubanas sí importan. Viva Cuba» y «Sí a los viajes. Sí a las remesas», entre otras.

Cuando Trump asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero, revirtió todas las medidas tomadas tardíamente por su antecesor demócrata, Joe Biden, entre ellas la reinclusión de Cuba en la unilateral y arbitraria lista de países presuntos patrocinadores del terrorismo.

Así que mientras la nación caribeña lidia con su peor crisis económica en décadas a causa del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, la administración de Trump endurece su postura.

Para las autoridades cubanas, las políticas de las Casa Blanca pasaron de máxima presión a máxima agresión.

Tomado de Cubasí