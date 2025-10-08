Después de dos años de guerra y una aguda escasez de alimentos, más de 54.600 niños menores de 5 años en Gaza podrían estar gravemente desnutridos, y más de 12.800 afectados severamente, según un nuevo estudio de una agencia de la ONU.

En agosto, aproximadamente el 16% de los niños de entre 6 meses y menos de 5 años en Gaza sufrían de un tipo de desnutrición conocido como emaciación aguda —el cual pone en riesgo la vida—, y de ellos casi 4% padecían emaciación severa, según el análisis de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el principal proveedor de atención médica para los refugiados palestinos en la región.

La emaciación requiere tratamiento con alimentos terapéuticos durante varias semanas y, a veces, hospitalización.

El estudio, publicado el miércoles en la revista médica The Lancet, es el más completo sobre el hambre infantil en la región hasta la fecha, señalaron los autores. Se basó en exámenes a casi 220.000 niños de docenas de centros de salud y sitios médicos en Gaza entre enero de 2024 y mediados de agosto.

“Decenas de miles de niños en edad preescolar en la Franja de Gaza están sufriendo ahora de desnutrición aguda prevenible y enfrentan un mayor riesgo de mortalidad”, declaró en un comunicado el doctor Masako Horino, el científico que encabezó el estudio.

En un comentario que lo acompaña, tres expertos en salud infantil, nutrición y políticas públicas que no participaron en la investigación declararon que presenta “algunas de las pruebas más definitivas” sobre la magnitud de la desnutrición.

“Ahora está bien fundado que los niños de Gaza están muriendo de hambre y requieren asistencia humanitaria inmediata y sostenida”, escribieron Jessica Fanzo de la Universidad de Columbia, Paul Wise de la Universidad de Stanford y Zulfiqar Bhutta de la Universidad Aga Khan en Pakistán y el Hospital para Niños Enfermos en Canadá.

Escasez de alimentos y hambruna

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado los informes de hambruna durante la guerra desencadenada por un ataque mortal de Hamás el 7 de octubre de 2023, diciendo que eran “mentiras” promovidas por Hamás.

Pero expertos y grupos de ayuda han advertido durante meses que las restricciones de Israel al ingreso de alimentos y ayuda a Gaza, sumado a una ofensiva militar implacable, estaban causando hambruna, especialmente en niños y mujeres embarazadas.

El ministerio de salud de Gaza indicó que 461 personas —entre ellas 157 niños— han muerto por complicaciones de desnutrición desde que comenzó la guerra, la mayoría de ellas en 2025. Los hospitales han estado abrumados con niños desnutridos, en medio de una grave escasez de alimentos terapéuticos, según el ministerio. La ONU y muchos expertos independientes consideran que las cifras del ministerio de salud, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, son las más confiables.

Para el estudio, enfermeras capacitadas usaron cintas calibradas para medir la circunferencia de la parte superior del brazo de los niños, una herramienta estándar para evaluar el estrés nutricional. Brazos muy delgados, de menos de 125 milímetros (4,9 pulgadas), se correlacionan con cuerpos muy delgados, dijeron los científicos.

Ayuda restringida

Las tasas de desnutrición disminuyeron durante los períodos en que se permitió la entrada de ayuda a Gaza, como cuando hubo un alto el fuego de seis semanas a partir de enero de 2025. Pero las condiciones de los niños empeoraron cuando el ingreso de los suministros fue bloqueado durante semanas o meses, según halló el estudio.

Israel ha restringido la ayuda en diversos grados a lo largo de la guerra, imponiendo un asedio total durante semanas a partir de marzo por más de dos meses. En mayo comenzó a permitir el ingreso de ayuda, pero en una cantidad muy restringida. Un controvertido sistema de distribución de suministros respaldado por Estados Unidos e Israel comenzó a operar en mayo, limitando la distribución de ayuda a cuatro sitios alrededor de Gaza y requiriendo que los palestinos pasaran por líneas militares israelíes para obtener ayuda. Más de 1.000 palestinos murieron a manos de fuerzas israelíes en y alrededor de esos sitios, según la ONU.

Edesia —una organización sin fines de lucro de ayuda alimentaria con sede en Estados Unidos— indicó que pudo mandar alimentos terapéuticos a Gaza. El grupo envió 1.500 cajas de los productos el 28 de septiembre y planea mandar casi 15.000 cajas por aire y mar durante el próximo mes, según su fundadora Navyn Salem.

El estudio fue dado a conocer luego de un informe de expertos en seguridad alimentaria respaldados por la ONU publicado en agosto, el cual confirmó la hambruna en partes de Gaza. La Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria, la principal autoridad mundial en crisis alimentarias, había estado advirtiendo que cientos de miles de palestinos enfrentaban niveles catastróficos de hambre durante meses. Los expertos dijeron que la falta de datos había impedido efectuar antes una declaración de hambruna.

Dos trabajadores involucrados en el programa de detección de desnutrición estaban entre los 21 trabajadores de salud de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina que han sido asesinados en Gaza. En total, más de 370 empleados de la agencia han muerto en el conflicto, indicó el grupo.

Tomado de Cuba Sí