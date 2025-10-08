Una onda tropical ubicada al este del mar Caribe produce hoy un área concentrada de lluvias y tormentas eléctricas por lo que existen condiciones propicias para el avance de un sistema ciclónico durante los próximos días.

Así lo confirma el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes, el cual precisa que este futuro evento presenta un 80 por ciento de formación en los próximos durante esta semana.

El sistema AL 98 se mueve hacia el oeste rumbo al centro del mar Caribe y se espera que disminuya su velocidad en los próximos días. Las condiciones ambientales se volverán más propicias para su desarrollo y es probable la formación de una depresión o tormenta, añade el informe. La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último y se extiende hasta el 30 de noviembre, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.

Hasta el momento se han formado siete tormentas tropicales, una subtropical y cuatro huracanes. De formarse una tormenta tropical, llevaría el nombre de Melissa.

