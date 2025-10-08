Líderes y organizaciones de América Latina expresaron este domingo su solidaridad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego que el mandatario estadounidense Donald Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico” y amenazar al país suramericano con imponer nuevos aranceles.

Petro condenó los asesinatos que las fuerzas militares de Estados Unidos (EE.UU.) han cometido contra pescadores en el Caribe, con el pretexto del combate al narcotráfico, a lo cual Trump señaló que Colombia promueve el cultivo de drogas de manera masiva y que Petro no hace nada por detenerlo.

El mandatario norteamericano, asimismo, dijo que se suspendían los pagos y subsidios que emite EE.UU. a Colombia. Más tarde, señaló que este lunes anunciará la aplicación de nuevos aranceles a la nación suramericana.

En este contexto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje de solidaridad para Petro.

“Enviamos toda nuestra solidaridad al hermano presidente Gustavo Petro ante los ataques y amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, escribió el exmandatario boliviano (2006-2019).

“Gustavo Petro es una de las voces dignas que busca la paz. Las amenazas contra nuestra hermana Colombia son amenazas contra toda la Patria Grande”, externó Evo Morales.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también escribió un mensaje en su cuenta en X para mandar sus saludos solidarios para el jefe de Estado colombiano.

“!Que el hombre más poderoso del planeta sea un payaso irresponsable, debería preocupar a toda la humanidad. ¡Fuerza, presidente Petro! ¡Fuerza Colombia! ¡Fuerza Latinoamérica!”, manifestó el exmandatario ecuatoriano (2007–2017).

En otro posteo, Correa comentó de la siguiente manera la amenaza lanzada por Trump de cerrar los campos de drogas en Colombia de manera no amable: “Ojalá cierre asimismo las narices de sus compatriotas”.

Celac Social Colombia respalda al presidente Petro

La organización civil Celac Social Colombia, por su parte, emitió un comunicado mediante el cual expresó su “firme respaldo” al presidente de la República de Colombia y presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Gustavo Petro.

La entidad rechazó “categóricamente” las recientes declaraciones de Trump, “quien no tiene autoridad moral para cuestionar a Colombia, al igual que su secretario de Estado, el señor Marco Rubio, las cuales constituyen una ofensa directa a la soberanía de Colombia y una grave falta de respeto a las normas del derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos”.

Resaltó que estas declaraciones se inscriben en una larga cadena de agresiones contra la soberanía latinoamericana: la separación forzada de Panamá el 3 de noviembre de 1903, la masacre del Día de los Mártires el 9 de enero de 1964, la invasión a Panamá en 1989, la invasión de Granada en 1983, la invasión en República Dominicana en 1965, la intervención en Nicaragua entre 1978 y 1990, el golpe en Chile en 1973, así como los intentos de intervención y sanciones unilaterales contra Venezuela y la presencia militar extranjera en Ecuador (Base de Manta).

“A ello se suman el criminal bloqueo contra Cuba, el ataque en Playa Girón en 1961 y el Plan Cóndor, que marcaron décadas de violencia e injerencia en nuestra región”, subrayó la Celac Social Colombia.

“Con el pretexto de la mal llamada estrategia contra el narcotráfico, el pueblo colombiano ha sido objeto de una campaña de persecución, señalamiento y estigmatización, con una alta cuota de asesinatos de connacionales”, anotó.

Reconoció, asimismo, los esfuerzos del Gobierno de Petro en la lucha contra el narcotráfico, con la incautación (agosto de 2022 a octubre de 2025) de más 2.512 toneladas de marihuana y cocaína, “sin antecedentes en la historia de nuestro país”.

La organización civil hizo un llamado “decidido y urgente” a los países miembros de la Celac y al resto del mundo a manifestar su solidaridad y respaldo a Colombia y al mandatario Petro.

