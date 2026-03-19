El Grupo Empresarial de Reciclaje (GER), perteneciente al Ministerio de Industrias (Mindus), lanzó hoy la campaña “Cuba Recicla” con el propósito de lograr una gestión responsable en la recuperación de residuos para potenciar la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

En una fecha donde se conmemora el Día Mundial del Reciclaje, Jorge Luis Tamayo Díaz, presidente del GER, señaló, en conferencia de prensa que la campaña surge a partir de limitantes identificadas, como la falta de logística en la clasificación de los residuos y la poca cultura con respecto a la actividad, que provocan que elementos reutilizables se mezclen con desechos, lo que afecta la economía, la salud y el entorno.

Resaltó que a pesar de no existir todas las condiciones a nivel de país para el tratamiento de la materia prima, se pueden implementar iniciativas como “Cuba Recicla”, para que la institución, con la colaboración de otras entidades, genere ingresos al territorio a partir de la sustitución de importaciones.

Marilyn Ramos Polanco, vicepresidenta de GER, puntualizó que entre las líneas de trabajo trazadas se encuentran concientizar a la población sobre la importancia de la tarea para el desarrollo sostenible, promover la participación ciudadana y de los diferentes sectores en la acción del reciclaje, como destinatarios previstos, y reducir además el impacto negativo en el ambiente.

Añadió que para este acometido se ha creado un amplio programa que contempla la ejecución de acciones comunitarias, con el apoyo de las organizaciones de masas, el fortalecimiento de alianzas con diferentes organismos y formas no estatales y a partir de los estatutos de la ley de comunicación, consolidar la gestión mediática.

Ramos Polanco subrayó que esta campaña, que se desarrollará durante un año, contará con una evaluación trimestral, para analizar los indicadores establecidos y a partir de los resultados, concretar nuevas ideas para cumplir con los objetivos trazados por la entidad.

Vivian Sánchez Izquierdo, directora de Política y Actividades Industriales del Mindus, explicó que Cuba Recicla está sustentada legalmente por la Constitución de la República de Cuba y por otras normativas que rigen el quehacer del grupo empresarial.

Agregó que este proyecto permitirá inculcar buenas prácticas de reciclaje, a partir de que se entienda que esta labor no solo aporta valor a lo utilizado, sino que lo convierte en un nuevo bien que satisfaga las necesidades del pueblo.

Participaron en el encuentro Ernesto Cedeño Rodríguez, viceministro del Mindus, y otros directivos de la entidad promotora de la campaña.

Según los datos ofrecidos, el Grupo Empresarial de Reciclaje generó el pasado año 70 mil toneladas de residuos convertidos en ingresos para el país.

Ante las complejidades que enfrenta la nación, este renglón adopta medidas como el empleo de equipos con fuentes renovables de energía para mantener la vitalidad de la misión.

Tomado de Cubadebate