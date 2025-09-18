La Fiscalía General de la República controla el proceso penal que se inició para investigar el delito de asesinato, del que resultó víctima el capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, en el municipio Caibarién de la provincia Villa Clara.

Cumpliendo lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró con la medida cautelar de prisión provisional al imputado Nectzary Morales Gálvez.

Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba y la culminación de las investigaciones.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal para su juzgamiento, con solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual se informará.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país.

La Habana, 24 de septiembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”

