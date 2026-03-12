“Qué bueno. Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático, y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”, dijo ante una pregunta sobre el anuncio.

El mandatario de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes que funcionarios de la isla han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum aseveró que su país continuará apoyando por todas las vías al pueblo cubano “por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz”.

“Agradecemos también las palabras del presidente de Cuba con relación al agradecimiento de la ayuda humanitaria que ha estado enviando México, tanto desde la sociedad como del propio gobierno”, expresó.

Consideró esto importante, pues “en una de las televisoras se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria que llegaba de México”, lo cual calificó de “absolutamente falso”.

Al desmentir a TV Azteca, la jefa del Ejecutivo subrayó la existencia de “muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes, de la ayuda humanitaria que está llegando de manera directa a sus casas”.

Sobre si México jugó algún papel en el acercamiento entre La Habana y Washington, Sheinbaum refirió que “digamos, que de promoción del diálogo, tanto con las autoridades de Estados Unidos como con las autoridades cubanas”.

La dignataria se refirió a tres viajes realizados por embarcaciones de la Armada de México con ayuda material para la isla y señaló que su nación está buscando distintas alternativas para poder apoyar y vender petróleo, “porque también de eso se trata, de comercio, a Cuba”.

Díaz-Canel afirmó hoy que las conversaciones con Estados Unidos “han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales” existentes entre los dos países.

Tomado de Prensa Latina

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