Según informó la agencia oficial iraní IRNA, las declaraciones se produjeron durante una conversación telefónica entre el mandatario iraní y el primer ministro de India, Narendra Modi.

Pezeshkian señaló que Irán actuó “en el marco de su legítimo derecho a la defensa”, al atacar bases estadounidenses en la región desde donde, según afirmó, se originaron los ataques contra su territorio.

El mandatario subrayó que Teherán no busca generar inseguridad en Oriente Medio y abogó por un papel más activo del grupo BRICS para preservar la paz, estabilidad y seguridad regional.

Por su parte, Modi expresó en un mensaje difundido en la plataforma X su preocupación por la escalada del conflicto, así como por las víctimas civiles y los daños a la infraestructura.

El jefe del gobierno indio destacó que el flujo continuo de bienes y energía constituye una prioridad para su país e instó a resolver la crisis mediante el diálogo y la diplomacia.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos desarrollan ataques contra Irán, que causaron la muerte de cientos de personas.

En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones hacia territorio israelí, y contra bases e intereses estadounidenses en varios países árabes, acciones que en algunos casos provocaron víctimas y daños a infraestructuras civiles, hechos condenados por los Estados afectados.

Tomado de Prensa Latina

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