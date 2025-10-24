Una amplia ola de rechazo internacional continúa hoy contra la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, calificada como genocida por diversas organizaciones y personalidades.

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos condenó la medida y señaló que utiliza «pretextos falsos» para intensificar el sufrimiento del pueblo cubano, buscando «alcanzar el objetivo de su política hacia la Isla».

Por su parte, desde Estados Unidos, el Partido Comunista denunció la política como «un acto de chantaje imperialista», mientras los Socialistas Democráticos de América afirmaron que la orden «no es una medida de seguridad nacional, sino una forma de terrorismo económico».

La representante demócrata Rashida Tlaib calificó la medida como «un acto de crueldad extrema» y declaró: «Esta orden ejecutiva matará a innumerables cubanos inocentes».

En la misma línea, la congresista Nydia Velázquez denunció que esta política «equivale a una guerra económica diseñada para provocar hambre y sufrimiento».

En tanto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno busca «todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano», mientras el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ratificó que mantendrá sus contratos comerciales con la isla.

Asimismo, el Foro de Sao Paulo expresó su «enérgico rechazo» a la gestión de Trump y denunció el intento de «reeditar la doctrina Monroe». El Partido Comunista de Brasil, por su parte, calificó la medida como «genocidio económico».

De igual forma, el expresidente colombiano Ernesto Samper comparó la operación con «la bota policial que mató a George Floyd», mientras el Partido Comunista de Noruega expresó su «plena solidaridad» con Cuba y condenó «el acto cruel e ilegal de castigo colectivo».

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) subrayó que la orden «viola el Derecho Internacional» y exigió el cese del bloqueo económico y la devolución del territorio de la Base Naval de Guantánamo.

En este contexto de amplia condena internacional, la Cancillería cubana reafirmó este domingo la disposición de la isla a «reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia».

Tomado de Cuba Si

