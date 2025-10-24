La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) expresó hoy su rechazo a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, que calificó como un nuevo intento de agredir y obstaculizar el desarrollo del pueblo cubano.

En una declaración oficial, la organización campesina reiteró el compromiso inquebrantable de sus miembros con la Revolución y la defensa de la soberanía nacional, asegurando que “ninguna medida externa podrá quebrar la voluntad de quienes día a día trabajamos la tierra para garantizar la alimentación del pueblo”.

La ANAP reafirmó que el campesinado cubano “seguirá unido, firme y leal a los principios de justicia social y solidaridad” que han guiado el proceso revolucionario, y que frente a las presiones y amenazas “responderemos con más producción, más organización y más unidad”.

El documento subrayó que el esfuerzo del campesinado “es parte esencial en la construcción de un futuro próspero e independiente para Cuba”, y envió un claro mensaje a lo que denominó “el imperio y sus lacayos”.

Tomado de Cuba Si

