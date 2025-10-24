El equipo tunero inicia este lunes una nueva batalla en busca de llegar a la discusión de su tercera corona consecutiva y cuarta en sus vitrinas. El estadio “Julio A. Mella” es el escenario para los dos primeros duelos de esta semifinal con los Cazadores de Artemisa, un equipo que llega después de eliminar a los inspirados Cachorros de Holguín apoyados en su productiva ofensiva y la efectividad del bullpen para ganar la serie 4-1.

Por su parte la novena que comanda Abeysi Pantoja tuvo que sudar duro para superar a los Azucareros de Villa Clara en un disputado encontronazo que se extendió al séptimo juego y que requirió el protagonismo de figuras establecidas como Yudier Rondón y Yunieski Larduet.

En la etapa regular de esta Serie 64 los Leñadores se impusieron 4-1 en el Mella con victorias de 7-0 (Yosmel Garcés), 6-0 (Rubén Rodríguez), 11-1 (Alberto P. Civil) y 7-0 (Alejandro Meneses). Los artemiseños salvaron la honrilla 14-4 desde el primer día.

Históricamente Las Tunas ha ganado 52 de los 70 encuentros jugados entre ambos. El primero de ellos fue el 3 de enero de 2012 (Serie 51) cuando se impusieron 4-3 con crédito para Yoelkis Cruz y Revés de Jónder Martínez , según estadísticas de Rodolfo Alvarez. Curiosamente ese juego lo abrió por Artemisa el zurdo Yulieski González (6.0 inning), ahora mánager de ese plantel.

Para el primer choque están anunciados Yosmel Garcés (3-0 vs Artemisa) y el zurdo Geonel Gutiérrez (2-6 frente a los Leñadores).

Para esta martes deben escalar la lomita Eliánder Bravo (1-0 vs ART) y el veloz Brander Guevara (0-1 vs LTU).

Este domingo en el comienzo de la otra semifinal los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a Industriales 4-1 con crédito para el zurdo Yoanni Yera y revés de Raymond Figueredo.

