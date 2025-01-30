El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, trasmitió sus condolencias a familiares, amigos y camaradas del vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas, quien falleció hoy en La Habana a los 88 años.

“Desde Venezuela abrazo al hermano y noble pueblo cubano por la lamentable partida física de mi amigo, Ricardo Cabrisas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Telegram.

Maduro destacó la “amistad de muchos años” con quien fuera también ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la isla.

Significó que, sin duda, fue “un gran compañero en el trabajo por la unión de los pueblos, un revolucionario, luchador y extraordinario ser humano”.

A sus familiares, amigos y camaradas mis condolencias. ¡Hasta la victoria siempre Ricardo!, subrayó.

En X el jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó este martes de “muy triste noticia para Cuba” el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, de quien opinó fue “un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución”.

