Una delegación del periódico Bao Quan Doi nhan dan (Ejército Popular de Vietnam) realizó una visita de trabajo a las instalaciones de IDEAS Multimedios en La Habana este martes. La comitiva fue recibida por el director general de la institución cubana, Randy Alonso Falcón, y otros directivos.

Durante el cordial diálogo, los directivos de ambas partes destacaron las históricas relaciones de hermandad y colaboración que unen a Cuba y Vietnam. Subrayaron cómo estos vínculos fueron cimentados por los líderes de ambas naciones, Fidel Castro y Ho Chi Minh, cuyas visiones coincidían en concebir a la prensa no como un mero observador, sino como un «soldado en el campo de las ideas», comprometido con la defensa de la soberanía y la justicia social.

La conversación también se enfocó en los desafíos y transformaciones del panorama mediático contemporáneo. Se intercambiaron puntos de vista sobre las tendencias actuales del periodismo y la comunicación, con especial atención al impacto de las redes sociales digitales y el vertiginoso avance de la inteligencia artificial. Ambos coincidieron en la necesidad de adaptar sus trabajos a estas nuevas realidades sin perder de vista los principios éticos y la veracidad informativa.

La visita no solo fue una oportunidad para compartir experiencias y mejores prácticas, sino también para reafirmar el compromiso mutuo de trabajar por un periodismo al servicio de los pueblos y de la verdad.

La gira de la delegación vietnamita por Cuba, que incluyó este encuentro en IDEAS Multimedios, constituye un paso significativo en el fortalecimiento de los lazos de amistad y el intercambio profesional entre ambas naciones, demostrando que la solidaridad y la cooperación trascienden las fronteras geográficas en el campo de la comunicación.

Tomado de Cubadebate

(Visitado 5 veces, 5 visitas hoy)

Marcar Favorito