Delegación del Periódico del Ejército Popular de Vietnam fortalece lazos con IDEAS Multimedios en La Habana

Una delegación del periódico Bao Quan Doi nhan dan (Ejército Popular de Vietnam) realizó una visita de trabajo a las instalaciones de IDEAS Multimedios en La Habana este martes. La comitiva fue recibida por el director general de la institución cubana, Randy Alonso Falcón, y otros directivos.

Durante el cordial diálogo, los directivos de ambas partes destacaron las históricas relaciones de hermandad y colaboración que unen a Cuba y Vietnam. Subrayaron cómo estos vínculos fueron cimentados por los líderes de ambas naciones, Fidel Castro y Ho Chi Minh, cuyas visiones coincidían en concebir a la prensa no como un mero observador, sino como un «soldado en el campo de las ideas», comprometido con la defensa de la soberanía y la justicia social.

La conversación también se enfocó en los desafíos y transformaciones del panorama mediático contemporáneo. Se intercambiaron puntos de vista sobre las tendencias actuales del periodismo y la comunicación, con especial atención al impacto de las redes sociales digitales y el vertiginoso avance de la inteligencia artificial. Ambos coincidieron en la necesidad de adaptar sus trabajos a estas nuevas realidades sin perder de vista los principios éticos y la veracidad informativa.

La visita no solo fue una oportunidad para compartir experiencias y mejores prácticas, sino también para reafirmar el compromiso mutuo de trabajar por un periodismo al servicio de los pueblos y de la verdad.

La gira de la delegación vietnamita por Cuba, que incluyó este encuentro en IDEAS Multimedios, constituye un paso significativo en el fortalecimiento de los lazos de amistad y el intercambio profesional entre ambas naciones, demostrando que la solidaridad y la cooperación trascienden las fronteras geográficas en el campo de la comunicación.

Tomado de Cubadebate

Cubadebate

