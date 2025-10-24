El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado este domingo en una reunión con la jefatura militar del país en un puesto de mando de la operación militar especial que han finalizado los ensayos clave del misil de crucero de alcance ilimitado Burevéstnik, un proyectil a propulsión nuclear.

Destacando el alto nivel de fiabilidad de las fuerzas de disuasión nuclear, el mandatario subrayó que Burevéstnik es un misil «único» y sin parangón que el país euroasiático ha estado desarrollando en los últimos años.

«Tengo un informe de la industria y estoy al tanto de las evaluaciones del Ministerio de Defensa [sobre el misil]. Después de todo, se trata de un producto único que nadie tiene en el mundo. Es más, recuerdo muy bien cuando anunciamos que estábamos desarrollando un arma de este tipo, especialistas de muy alto nivel y con amplia experiencia me dijeron que ‘sí, es una buena meta [desarrollar Burevéstnik], es valioso, pero no es viable en un futuro próximo’. Esta fue la opinión, repito, de especialistas altamente cualificados. Y ahora las pruebas clave han finalizado. Queda mucho trabajo por hacer», remarcó Putin.

En este sentido, el presidente ruso señaló que las Fuerzas Armadas del país, junto con los especialistas de la industria, trabajan para poner Burevéstnik en servicio de combate. Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, confirmó que la prueba de Burevéstnik se realizó el pasado 21 de octubre con un vuelo del misil con propulsión nuclear que atravesó una distancia de 14.000 kilómetros. «Y este no es su límite», acentuó Guerásimov, al precisar que el vuelo duró aproximadamente 15 horas.

«Las prestaciones técnicas de Burevéstnik, generalmente, permiten su uso con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos a cualquier distancia. Además, durante el vuelo [de prueba] del misil se realizaron todas las maniobras verticales y horizontales programadas, lo que demostró su alta capacidad para evadir sistemas antimisiles y antiaéreos», dijo el jefe del Estado Mayor ruso.

Al escuchar el informe de Guerásimov sobre los ensayos de Burevéstnik, Putin resaltó que ahora hace falta determinar «con mayor claridad» a qué clase de armas pertenece dicho misil, así como fijar posibles escenarios de uso y empezar a preparar la infraestructura correspondiente para que las Fuerzas Armadas lo almacenen.

Respuesta «arrolladora»

Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el país responderá con firmeza en caso de ataques del régimen de Kiev con armas occidentales de largo alcance en lo profundo del territorio ruso, ante la insistencia de Kiev en obtener misiles de crucero estadounidenses Tomahawk.

«Se trata de un intento de escalada. Pero si se utilizan tales armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, por no decir arrolladora. ¡Qué lo piensen!», subrayó.

Tomado de Cuba Sí