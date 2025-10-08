En otro encuentro con predominio del pitcheo el equipo de Las Tunas derrotó este miércoles a Villa Clara con pizarra de 2-1 y tomó ventaja en el duelo que ambos sostienen en el estadio «Augusto César Sandino «.

Los tuneros tuvieron que venir de abajo después que la novena local se había adelantado 1-0 en el mismo primer episodio.

Los Leñadores rompieron el dominio del abridor Raidel Alfonso y empataron 1-1 el encuentro en la parte alta del séptimo cuando Yosvani Alarcón recibió base por bolas, llegó a la antesala por sencillo de su hermano Yordanys y anotó por rolata a tercera de Henry Quintero. Un inning después fabricaron la de la victoria por pelotazo a Héctor Castillo, que avanzó a la intermedia en toque de bola de Larduet, a tercera por error en fideo y anotó por cañonazo de Yosvani Alarcón .

La victoria para el joven relevista Andier Reyes (1-0) que lanzó 2.0 inning con 2 hits y una base por bolas. Hubo una buena apertura de Anier Pérez (6.0/1CL/1SO/1BB) y el octavo juego salvado para Alberto Pablo Civil (1.0/1H/1BB).

La derrota para el abridor Raidel Alfonso (2-4), 8.0 entradas , 6 imparables permitidos, dos carreras limpias, 3 ponches y par de boletos.

En esta jornada la parte superior de la tabla se mantuvo igual porque todos sus protagonistas ganaron sus choques. Matanzas se impuso a los Piratas 10-7, Holguín a Mayabeque 10-9, Las Tunas a Villa Clara 2-1, Industriales a Guantánamo 5-4, Artemisa a Granma 5-4 y Pinar a Sancti Spíritus 4-3.

