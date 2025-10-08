De CUBA

El Tiempo en Las Tunas

 

Sistema electoral cubano

 

Para qué elegiremos a nuestros delegados

Leñadores toman el mando en el Sandino

Leñadores toman el mando en el Sandino

En otro encuentro con predominio del pitcheo el equipo de Las Tunas derrotó este miércoles a Villa Clara con pizarra de 2-1 y tomó ventaja en el duelo que ambos sostienen en el estadio «Augusto César Sandino «.
Los tuneros tuvieron que venir de abajo después que la novena local se había adelantado 1-0 en el mismo primer episodio.
Los Leñadores rompieron el dominio del abridor Raidel Alfonso y empataron 1-1 el encuentro en la parte alta del séptimo cuando Yosvani Alarcón recibió base por bolas, llegó a la antesala por sencillo de su hermano Yordanys y anotó por rolata a tercera de Henry Quintero. Un inning después fabricaron la de la victoria por pelotazo a Héctor Castillo, que avanzó a la intermedia en toque de bola de Larduet, a tercera por error en fideo y anotó por cañonazo de Yosvani Alarcón .
La victoria para el joven relevista Andier Reyes (1-0) que lanzó 2.0 inning con 2 hits y una base por bolas. Hubo una buena apertura de Anier Pérez (6.0/1CL/1SO/1BB) y el octavo juego salvado para Alberto Pablo Civil (1.0/1H/1BB).
La derrota para el abridor Raidel Alfonso (2-4), 8.0 entradas , 6 imparables permitidos, dos carreras limpias, 3 ponches y par de boletos.
En esta jornada la parte superior de la tabla se mantuvo igual porque todos sus protagonistas ganaron sus choques. Matanzas se impuso a los Piratas 10-7, Holguín a Mayabeque 10-9, Las Tunas a Villa Clara 2-1, Industriales a Guantánamo 5-4, Artemisa a Granma 5-4 y Pinar a Sancti Spíritus 4-3.

Infografía: Yoel Rosales
Infografía: Yoel Rosales

FOTOS: Gretel Yanet

(Visitado 5 veces, 5 visitas hoy)

Ernesto Vera González

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *