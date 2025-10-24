El equipo de Las Tunas remontó una desventaja de tres carreras y con un ataque de 14 metrallazos derrotó a Industriales este domingo con pizarra de 9-3 aunque perdió el duelo particular con los azules tres victorias a dos.

La novena capitalina abrió el choque en su estadio Latinoamericano con un racimo de tres en el mismo primer capítulo, pero en el cierre del cuarto los tuneros le tendieron una emboscada al pitcher abridor Carlos Manuel Cuesta y lo expulsaron de la lomita. La revuelta comenzó con un doble de Henry Quintero, Izaguirre se fue gratis a primera y Maikel Molina encendió cohete al medio para cuajar los ángulos. En esa situación el receptor Deismel Hurtado impulsó la primera con flay a los jardines, Norge Torres falló en elevado al centro, pero Izaguirre anotó por error en tiro y seguidamente el joven Leonardo Josep disparó su primer jonrón en series nacionales para poner a su equipo encima en el marcador 4-3.

En el sexto segmento ampliaron la ventaja por cuadrangular de Hurtado y un inning después clavaron las de la puntilla con un paquete de tres. Esta vez después que Larduet falló por la vía 63, Yudier Rondón recibió base por bolas , Yosvani Alarcón lo adelantó con sencillo, Quintero remolcó una con doble y Molina lo imitó para impulsar las otras dos.

Del resto se encargó el relevista Keniel Ferraz (6-4) con 6.1 sobre la colina sin permitir carreras, le conectaron 6 hits, ponchó a 7 no regaló boletos. El abridor Rubén Rodríguez apenas sacó dos out, le ligaron tres imparables aunque las tres anotaciones fueron sucias. La derrota en este encuentro para Carlos Manuel Cuesta (3-1).

Los más destacados al bate por Las Tunas fueron Henry Quintero (4-3/2 dobles/2CI/2CA), Maikel Molina (4-2/doble/2CI/1CA), Yosvani Alarcón (5-3/1CA) y Yudier Rondón (4-2/1CI/1CA)

Industriales había derrotado a Los Leñadores 11-1, 3-2 y 11-1, mientras la novena de Abeisy Pantoja se impuso en ambos casos con pizarras de 9-3.

A partir de este martes los tuneros juegan en Camagüey luego regresan al Mella para un atractivo duelo con los Cazadores de Artemisa.

FOTOS: Gretel Yanet

PIE DE FOTOS: Keniel Ferraz obtuvo su sexta victoria de la serie 64