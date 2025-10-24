La caótica presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos trae un efecto secundario inmediato: aumentan las oportunidades y obligan a los Brics a acelerar su propuesta de integración. Pero, ¿qué falta ahora para que este bloque se consolide y qué puede hacer Brasil?

Estados Unidos atraviesa una crisis de su poder imperial global y está bajo presión debido a la intensificación de la rivalidad dentro del sistema internacional. Las tácticas de Trump pueden diferir de las de los neoconservadores (demócratas o republicanos) pero sirven a la misma estrategia.

Cabe señalar que, de acuerdo con las reglas del juego de la dominación estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, China está ganando prominencia y ya amenaza esta hegemonía en las áreas económica, tecnológica y monetaria. En otras palabras, puede ser cuestión de tiempo antes de que los Estados Unidos sean superados o, al menos, requeridos para compartir la hegemonía global. De ahí la necesidad percibida de cambiar la mesa y reconstruir un nuevo orden mundial, que ya no se basa en el libre comercio y apoyado por más de 800 bases militares en todo el mundo.

Actualmente, las economías del bloque europeo están estancadas, mientras que la economía estadounidense continúa creciendo a un ritmo lento.

Para 2024, Estados Unidos creció un 2,8 por ciento, el Reino Unido y Francia un 1,1 por ciento, y Alemania vio que su PIB se redujo un 0,2 por ciento. Por el contrario, los países BRICS están liderando el crecimiento mundial. En 2024, la tasa de crecimiento de la India fue del 7%, mientras que Indonesia y China crecieron un 5% y Rusia un 4,3%, mientras que la tasa de crecimiento de Brasil fue del 3,4%.

El fortalecimiento de los competidores estadounidenses ha disparado una alarma. Esto llevó a la propagación del sistema de sanciones comerciales más allá de la periferia capitalista, llegando a países como China y Rusia y tratando de aniquilar cualquier intento de levantar una potencia euroasiática.

Moscú ha enfrentado fuertes sanciones desde al menos 2014, cuando el pueblo de Crimea votó abrumadoramente a favor de su regreso a la Federación de Rusia, después de que el golpe de Estado de Maidan en Ucrania derrocara a un presidente elegido democráticamente e instalara un régimen antirruso bajo la dirección de Washington.

Por esa razón, el aumento generalizado de los aranceles de Trump no está desconectado de otros ataques de Estados Unidos contra el sistema internacional de libre comercio.

En 2012, durante la administración demócrata de Barack Obama, Estados Unidos bloqueó el nombramiento de nuevos jueces para lo que llamaron la Corte Suprema de Comercio de la Organización Mundial del Comercio. La justificación era que el cuerpo favorecía a China y que había amenazas a la soberanía estadounidense, ya que, de acuerdo con la Constitución estadounidense, un tribunal extranjero no podía anular un tribunal estadounidense.

Cualquiera que haya tratado de encontrar algo de racionalidad económica, alguna lógica de política comercial, en la decisión de Donald Trump de aplicar aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas no encontró ninguno. Los pocos párrafos dedicados al comercio aparecen solo al final de la carta que envió al presidente Lula da Silva el 9 de julio de 2025 y están llenos de inconsistencias.

Brasil ha acumulado déficits comerciales persistentes con los Estados Unidos, lo que significa que importa muchos más bienes y servicios de los Estados Unidos que exporta al país estadounidense.

El año pasado, según la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, las exportaciones de bienes de los Estados Unidos a Brasil totalizaron aproximadamente US$49.7 mil millones, mientras que las importaciones de bienes de Brasil fueron de aproximadamente US$42.3 mil millones, lo que resultó en un superávit de US$7.4 mil millones de dólares en 2024.

El campo de batalla brasileño

La relación comercial entre Brasil y Estados Unidos contrasta fuertemente con la de China, que suministra muchos más bienes al mercado estadounidense que compra, logrando un superávit comercial de aproximadamente 300 mil millones de dólares en 2024.

Sobre la base de los criterios peculiares que Trump utilizó para gravar a los países en el Día de la Liberación, una ecuación oscura entre las importaciones de los Estados Unidos y su déficit comercial con cada país, Brasil tendría un arancel negativo. En otras palabras, bajo la misma lógica, Brasilia debería gravar a Washington en un 8%.

El tan cacareado eslogan Make America Great Again es el resultado de la desindustrialización de los Estados Unidos, que ha visto la fabricación migrar al este de Asia. En este sentido, los productos que sobreexcitan de esta región supuestamente fomentarían la repatriación de la producción al territorio estadounidense.

Lo que sucede, sin embargo, es que la cesta de exportaciones de Brasil a los Estados Unidos consiste principalmente en productos primarios y productos industriales de baja complejidad. En otras palabras, no hay racionalidad económica detrás de la medida. Por el contrario, a medida que los productos brasileños se vuelven más caros, los ciudadanos estadounidenses ya están sintiendo el aumento de los precios de algunos alimentos, como la carne de res, que se ha disparado en las últimas semanas.

Trump incluso suspendió la tributación de una larga lista de alrededor de 700 productos, incluidos jugo de naranja, celulosa, fertilizantes, aviones y sus piezas (de Embraer) y productos metalúrgicos intermedios, que siguen con el arancel anterior del 10%. Con las exenciones anunciadas el 6 de agosto, Brasilia estima que solo alrededor del 36% de las exportaciones brasileñas se verán afectadas por el arancel del 50%.

En esta etapa, sin embargo, ya está claro que Trump está utilizando los aranceles como un arma política para atacar la soberanía brasileña, apuntando al presidente Lula y a la Corte Federal Suprema de Brasil (STF), en un cálculo que tiene en cuenta las elecciones presidenciales de 2026. Washington también invocó la Ley Magnitsky, que prevé sanciones a personas vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo, para castigar a algunos miembros del STF.

El presidente de Estados Unidos ha expuesto las principales razones de su ataque a Brasil: exige que Lula suspenda el juicio del ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de organizar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 contra el recién elegido presidente Lula, como si la presidencia tuviera autoridad sobre el STF.

Trump también acusa al STF de faltar al respeto a la libertad de expresión de empresas e individuos estadounidenses, ya que el poder judicial brasileño ha tratado legítimamente de regular las plataformas de redes sociales en casos penales.

En ambos casos, el Ministro Supremo Alexandre de Moraes lidera el proceso. También se rumorea que Trump estaría tratando de golpear a los principales países del BRICS para debilitar al grupo y estaría mirando la segunda reserva de tierras raras más grande del mundo, ubicada en Brasil. Por lo tanto, estos ataques tendrían el objetivo de iniciar negociaciones con el gobierno brasileño sobre temas que aún no se han revelado.

Sin embargo, la creciente agresión estadounidense contra Brasil, y muchos otros países, no se basa en los caprichos subjetivos del presidente Donald Trump. Es un error atribuir esta ofensiva comercial, marcada por la ametralladora giratoria de sanciones, bloqueos y aranceles, exclusivamente al mandato de los republicanos.

El hiperperimperialismo bipartidista de los Estados Unidos

La administración de Joe Biden no solo mantuvo los aranceles de Trump sobre los productos chinos, sino que también impuso aranceles adicionales, incluidos vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, lo que aumenta el costo de la transición energética estadounidense.

También intensificó las restricciones al acceso a productos de alta tecnología, como chips y máquinas de litografía, con su política de “alta valla, pequeño patio trasero”.

En el segundo mandato de Trump, también hubo un endurecimiento del régimen de sanciones contra Cuba y Venezuela que el gobierno demócrata había mantenido.

Estas medidas, por lo tanto, no pueden entenderse como “puntuales” o el trabajo de la “locura” de Trump, sino más bien como necesaria en un período en que el poder global de Estados Unidos está siendo desafiado.

Lo que hasta entonces era un sistema de tarifas bilaterales y evaluaciones de farol como en un juego de póquer, se convirtió en un paquete global de aplicaciones arancelarias, incluyendo, y especialmente, las dirigidas a los socios políticos y económicos históricos de Washington como Canadá, México, la Unión Europea y la India.

La salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el anuncio del paquete arancelario vienen con la justificación declarada de enterrar el “Sistema Generalizado de Preferencias” – un acuerdo autorizado por la OMC, pero regulado de forma autónoma por los países, que garantiza exenciones arancelarias para las exportaciones de países pobres y periféricos a países desarrollados.

Es por eso que Donald Trump habló no solo de “libertad” sino que también introdujo la noción de “reciprocidad” en su discurso, buscando corregir este mecanismo, inicialmente diseñado para proporcionar algún beneficio a los países subdesarrollados. Eso explica los aranceles del 80 por ciento impuestos a algunos países africanos, que hacen una contribución insignificante a la cesta de comercio de Washington.

En la práctica, este mecanismo se ha convertido históricamente en un obstáculo para los países en desarrollo, ya que esas exenciones generalmente se aplican únicamente a los productos primarios y de bajo valor añadido, lo que obstaculiza los procesos de industrialización. Pero ni siquiera ese beneficio limitado fue salvado por la Casa Blanca.

A nivel nacional, el anuncio de aranceles comerciales más altos tiene el apoyo explícito de una fracción de la burguesía de los Estados Unidos, empresas no transnacionales, que podrían conquistar parte del mercado interno mediante el suministro de bienes importados anteriormente.

Por otro lado, los grandes técnicos, una fracción clave de la burguesía que apoya plenamente a Trump, tienen interés en mejorar su posición en la feroz competencia tecnológica con China, especialmente a través de sanciones y restricciones en el sector de alta tecnología.

El sector “dañado”, las grandes multinacionales, se vería compensado por otra medida importante anunciada el mismo día: una reducción sustancial de los impuestos internos. En este sentido, Trump se adhiere a una especie de neomercantilismo moderno típico del siglo XIX, en el que el déficit comercial está cubierto por aranceles de importación.

En realidad, se comporta como un Robin Hood a la inversa: los pobres y la clase media pagan la factura por el aumento de los precios internos, mientras que las grandes empresas se benefician al pagar menos impuestos.

Los dos pilares de la economía americana

Tal anuncio representa un golpe a dos pilares principales del reciente éxito de la economía estadounidense. El primero es el sistema multilateral de comercio, la segunda globalización.

El primero de ellos, erigido bajo el liderazgo de los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt) y la liberalización del comercio que allanó el camino, precisamente, para el surgimiento de la OMC.

Este sistema fue extremadamente beneficioso para los Estados Unidos durante casi 70 años, hasta la crisis económica internacional de 2008. El segundo pilar es la globalización, que, curiosamente, comenzó con la acción unilateral de los Estados Unidos reduciendo los aranceles comerciales y obligando a otros países a avanzar en la misma dirección.

Los Estados Unidos ya habían pasado por un período en el que su poder imperial estaba amenazado en los años setenta. En ese momento, su autoridad imperial fue desafiada en tres frentes: económicamente, con la superioridad de la industria pesada japonesa y alemana y la industria automotriz sobre la estadounidense; militarmente, con la derrota en la Guerra de Vietnam; y monetariamente, con la articulación internacional de varios países desarrollados para reemplazar el dólar como moneda de reserva con una cesta de diferentes monedas nacionales.

El intento de reemplazar el dólar, a su vez, fue una reacción al abandono del patrón oro por parte del Banco Central de los Estados Unidos en 1971. Con esta medida, Nixon resolvió el problema del creciente déficit fiscal de Estados Unidos (sobrecargado por el gasto en Vietnam) y al mismo tiempo sentó las bases para un mecanismo que sigue siendo crítico para el sistema financiero mundial de hoy.

El dólar fiduciario obliga a los países a reciclar sus dólares comprando valores de deuda estadounidenses y financiando el creciente déficit fiscal de Washington, además de hacer que el crédito sea más barato para los consumidores estadounidenses.

El mundo ha comenzado literalmente a financiar al gobierno estadounidense y a sus ciudadanos, lo que el economista Michael Hudson llamó superimperialismo.

En 1979, surgieron dudas sobre el dólar después del final de su paridad metálica con el oro y las devaluaciones posteriores. Así que, como ahora, el imperialismo estadounidense, cuando está amenazado, no actúa a la defensiva, sino más bien ofensivamente.

La respuesta a estos eventos en la década de 1970 fue, por un lado, aumentar sustancialmente su tasa de interés básica, que entre 1979 y 1981 aumentó del 11 por ciento al 20,5 por ciento

El aumento de las tasas de interés estadounidenses en el período atrajo un enorme flujo de dinero al país en busca de bonos de tesorería por su alto rendimiento, rodeando económicamente a sus aliados, reafirmando la hegemonía del dólar y causando una profunda recesión en los países del Tercer Mundo, la histórica “crisis de la deuda”.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, comenzó un proceso de desregulación del sistema financiero que no solo reforzó la maniobra de Nixon, sino que también se extendió globalmente en la forma de lo que ahora conocemos como la “financiarización” de la economía bajo la hegemonía del dólar.

En el caso de Japón, Estados Unidos impuso los Acuerdos de Plaza, según los cuales el país asiático, ocupado por decenas de miles de soldados estadounidenses desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que aceptar una fuerte apreciación de su moneda, el yen, destruyendo la competitividad de su sector exportador, el principal impulsor de su crecimiento económico.

Militarmente, la administración Reagan aumentó el gasto en la industria armamentística (en gran parte financiada por la nueva dinámica financiera mundial) y aceleró la carrera armamentista contra la Unión Soviética, sofocando fiscalmente a su adversario, que gastó más de lo que podría estar a la altura, y ayudó a precipitar la crisis que culminaría en el colapso soviético en 1991.

En resumen, la ofensiva de Washington logró sus objetivos y los Estados Unidos aseguraron su estatus imperial en el planeta. A partir de 1991, ya no tenían rivales y afirmaban su poder unipolar como nunca antes en la historia.

Ahora enfrentamos un nuevo período de crisis y cuestionamos la hegemonía estadounidense. Esta vez, a diferencia de la confrontación anterior con los soviéticos, un solo país asume simultáneamente el papel de rival económico y político: China. Desde 2014, el país ha superado a los Estados Unidos en PIB en paridad de poder adquisitivo y ahora lidera en varios frentes tecnológicos.

En enero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que China era la mayor “amenaza” para su país en toda su historia, superando a la Unión Soviética. A modo de comparación: En su pico económico en 1975, el PIB soviético en términos de paridad de poder adquisitivo (PPC) alcanzó el 58% de los estadounidenses. Para 2024, el PIB de China equivalía al 133% del PIB de los Estados Unidos.

En la esfera militar, Estados Unidos también es testigo de la aparición de adversarios, a saber, Rusia, que hoy tiene la tecnología de armamento más avanzada del mundo, como los misiles hipersónicos Oreshnik, que ningún sistema de defensa en el planeta es capaz de detener, y China, que ha anunciado numerosas innovaciones en armamentos.

Más allá de China, parece haber otra amenaza en el horizonte de la Casa Blanca: los Brics. Por lo tanto, Trump tiene en su horizonte un desafío mayor que el que Nixon y Reagan tuvieron.

¿Está Trump forjando la unidad que Brics carecía?

Al atacar a varios países al mismo tiempo, las repetidas amenazas de Trump contra los BRICS, desde su campaña electoral hasta las realizadas en el primer día de la cumbre del grupo en Río en julio, muestran que Washington reconoce el potencial desafiante que el bloque tiene frente al debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos.

Con el aumento del uso de las sanciones de Estados Unidos en los últimos años contra innumerables países; la escalada del uso como armas políticas tanto del dólar como de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, en la Sociedad Inglesa para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales o, simplemente, Swift, que sirve para permitir transacciones económicas internacionales.

A esto se suma el robo de reservas y activos de países que desafían a Washington (Rusia, Venezuela, Afganistán, etc.).

Aún así, tuvimos el avance militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania y el apoyo de la Casa Blanca al genocidio de los palestinos en Gaza, fortalecidos, en más y más países del Sur Global, la percepción de que Estados Unidos ya no es un socio confiable, o incluso deseable, y que se deben construir alternativas.

No es casualidad que en los dos últimos años, más de 30 países hayan solicitado la adhesión a los BRICS. Se llevaron a cabo dos rondas de expansión: en 2023 y 2024, el aumento del número de miembros de cinco a diez países (Arabia Saudita, invitada en 2023, aún no ha tomado una decisión) y el establecimiento de una nueva categoría con diez “países socios”.

Sin embargo, a pesar del importante paso de la expansión y algunos avances en el Nuevo Banco de Desarrollo (el “banco de los Brics”) desde que Dilma Rousseff asumió la presidencia en marzo de 2023, el BRICS todavía ha enfrentado dificultades para llevar a cabo proyectos concretos de cooperación política, diplomática y económica, especialmente en las esferas financiera y monetaria – la llamada “desdolarización” – con el objetivo de crear alternativas a la hegemonía del dólar en la economía mundial.

El grupo ahora enfrenta un desafío crucial: la expansión ha aumentado su poder de fuego, pero la regla de avanzar solo por consenso ha luchado contra proyectos con el potencial de sentar las bases de la muy necesaria nueva arquitectura financiera y monetaria global.

Y ahora surge Donald Trump, con su tsunami de aranceles y chantaje en el mejor estilo Don Corleone (“Haré una oferta que no podrá rechazar”), apuntando simultáneamente a no menos de cinco países BRICS: China, Brasil, Sudáfrica, Irán (militarmente) y, para sorpresa de muchos, también India, el miembro del grupo más cercano a los Estados Unidos (y, últimamente, un freno a los avances en la cooperación financiera dentro del grupo).

Con tales ataques, Trump amenaza la soberanía de estos países e incluso perjudica los orgullos nacionales largos. Su intervención en los escenarios nacionales de la lucha de clases debilita a los sectores pro-Estados Unidos y anti-Brics/China/Rusia, al tiempo que fortalece a aquellos que abogan por la diversificación de las asociaciones económicas y el acercamiento con el bloque.

Esto está sucediendo ahora con Brasil, India y Sudáfrica, en un movimiento similar a las oleadas anteriores de ataques occidentales contra Rusia (2014, 2022) y China (desde 2018), cuando los sectores liberal y pro-occidental en ambos países perdieron terreno político ante corrientes más patrióticas.

En China, desde su primer mandato, Trump se ha ganado el apodo de Chu?n Jiàn Guó [???] debido a este fenómeno: Chuan es la pronunciación china de Trump, Jiàn significa “constructor” y Guó significa “nación” o “país”, es decir, “Trump, el constructor de la nación… chino”.Chu?n Jiàn Guó Chuan Jiàn Guó chinesa

Cuando lanó una “guerra comercial” contra China y luego las primeras sanciones en el sector de la tecnología (inicialmente Huawei y ZTE), el presidente de los Estados Unidos despertó en el país asiático la conciencia de que ya no podía depender de la y necesaria para acelerar el desarrollo de su sector de alta tecnología, como la producción de chips de vanguardia, ¿podría desempeñar un papel similar con los BRICS?

En los últimos meses, hemos sido testigos de un intenso movimiento entre Rusia, China, Brasil e India, con llamadas telefónicas y visitas diplomáticas que ya están comenzando a cambiar el panorama de las relaciones diplomáticas entre las principales economías de los BRICS. Las fuertes tensiones entre China e India en los últimos años han perjudicado el progreso del grupo.

Por lo tanto, las negociaciones exitosas entre los dos países, con la visita del canciller chino Wang Yi a Nueva Delhi, fueron sorprendentes: no solo en relación con la larga disputa fronteriza, sino también con los acuerdos sobre tierras raras, la autorización para la exportación de máquinas avanzadas de perforación de túneles chinos y el restablecimiento de vuelos entre los dos países.

El primer ministro indio, Narendra Modi, visitó China por primera vez en siete años para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) a fines de agosto de 2025. Las imágenes de los cálidos intercambios y manos entre Xi, Modi y Putin en Tianjin viajaron por el mundo y se convirtieron en un símbolo del acercamiento entre los dos gigantes asiáticos, mediados por Rusia.

Gracias a sus buenas relaciones con ambas partes, Moscú ha desempeñado un papel crucial, primero en la prevención del deterioro de las relaciones entre Beijing y Nueva Delhi en los últimos años y ahora en la paz que parece haberse logrado. Como dijo el presidente Xi, es hora de que el dragón y el elefante bailen de nuevo.

¿El nuevo escenario geopolítico engendrado por las acciones de Trump fortalecerá la tan deseada unidad de los BRICS y despertará el potencial que tienen sus asociaciones estratégicas?

Aún no lo sabemos. Pero vale la pena enumerar algunas de las posibilidades que enfrenta un grupo que hoy representa casi el 40% del PIB mundial en PPC y casi la mitad de la población del planeta.

Los BRICS tienen un enorme potencial, pero aún faltan avances concretos

La mayoría de las propuestas en discusión en los BRICS se refieren a la reforma urgente de la arquitectura financiera y monetaria mundial, a saber, la creación de alternativas al “privilegio exorbitante” del dólar.

Ahora, centrémonos en estas propuestas, aunque hay otras iniciativas en otros sectores, como la salud y la soberanía digital/inteligencia artificial, propuestas por la presidencia brasileña del grupo en 2025.

En la Cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica en 2023, el presidente Lula anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de desarrollar propuestas para un nuevo sistema de pago internacional (una alternativa a Swift), fomentando el comercio internacional de monedas locales. En declaraciones a la prensa, propuso iniciar el debate sobre una unidad de cuenta para el comercio intra-Brics

Desde entonces, aunque no se ha anunciado ningún acuerdo, las negociaciones entre bastidores han avanzado. En 2024, durante la presidencia de Rusia, se presentaron algunas propuestas innovadoras y se han discutido durante la presidencia de Brasil este año. A continuación, hemos enumerado algunos de ellos, en diferentes etapas de negociación:

A. Nuevo sistema de pagos internacionales: la creación de una alternativa a la S, facilitando el comercio de monedas locales, cuenta con el apoyo del presidente Lula. El tema apareció repetidamente en el discurso de la presidencia brasileña de los BRICS este año, apoyado por el argumento de reducir los costos en las transacciones y, diplomáticamente, evitar el lenguaje de la “desdolarización” o incluso “la creación de alternativas al dólar”.

Desde un punto de vista técnico, dicho sistema no es difícil de implementar. China, Rusia e Indonesia ya tienen sus propios sistemas internacionales, que podrían servir como base para una posible integración en todo el grupo.

El tema es político, ya que la Casa Blanca no verá esto con buenos ojos y algunos miembros del BRICS parecen, hasta la fecha, temerosos de tal reacción. Miembros como Rusia e Irán, así como el socio Cuba, se beneficiarían de inmediato, ya que actualmente están excluidos de Swift por los Estados Unidos.

El comercio en monedas locales ha avanzado significativamente en algunos casos, como entre Rusia y China (con casi el 100% ya liquidado en sus propias monedas) y entre Rusia e India (alrededor del 90% en monedas de ambas). China e Indonesia acaban de anunciar que comenzarán el comercio bilateral en sus propias monedas, y la India, ahora el objetivo de la Casa Blanca, ha declarado su interés en internacionalizar la rupia. Frente a los ataques de Washington contra varios miembros del BRICS, las posibilidades de un acuerdo sobre el nuevo sistema aumentan.

B. Acuerdo de Contingente de Reserva (CRA): establecido en 2014 (junto con el Nuevo Banco de Desarrollo) este fondo, concebido como una alternativa al FMI para una eventual escasez de liquidez de reservas internacionales de algún país BRICS, tiene 100 mil millones de dólares en un grupo virtual de las reservas respectivas de los cinco países originales, divididos de la siguiente manera: 41% de China, 18% de Rusia, Brasil e India y 5% de Sudáfrica.

Sin embargo, nunca se ha utilizado, ya que los cinco países BRICS originales tienen reservas sólidas y es muy poco probable que tengan que recurrir al FMI. Sin embargo, el año pasado, los nuevos miembros, Egipto y Etiopía, tuvieron que recurrir al FMI, firmando acuerdos desfavorables a sus economías.

El caso de Etiopía es el más preocupante, ya que firmó un préstamo de US$ 10,4 mil millones (alrededor del 8% de su PIB, por lo tanto relativamente peor que el de Argentina) con las condiciones típicas del FMI, como la privatización de sectores estratégicos (banca y telecomunicaciones) y la devaluación de su moneda (con la imposición del fin de los regímenes de divisas en el país).

Ahora el país de África Oriental está en manos de Washington. El hecho de que los BRICS posean un fondo prístino, mientras que dos de sus nuevos miembros deben sacrificar sus economías es una gran contradicción.

Otro desafío a enfrentar es la ausencia de una “unidad de supervisión” de ACR para evaluar y monitorear cualquier préstamo según lo dispuesto en sus estatutos. Sin él, si un país solicita un préstamo hoy, solo el 30% de la cantidad podría ser aprobada exclusivamente por los BRICS; el 70% restante tendría que ser aprobado por el FMI.

En otras palabras, un fondo creado para ser una alternativa al FMI todavía necesita que el FMI funcione. Este año, se iniciaron negociaciones para una revisión de la ACR, lo que podría resultar en la expansión del fondo para todos los miembros del grupo (que finalmente beneficia a Egipto y Etiopía), así como en la incorporación de nuevas monedas, algo igualmente esencial.

Si el ACR es capaz de presentar una alternativa concreta al FMI, que ha sido, durante décadas, un instrumento occidental para imponer el neoliberalismo en las economías del Sur Global, sería una victoria histórica para el grupo y demostraría su capacidad para crear alternativas al sistema monetario dominado por Washington.

C. Empresa de reaseguros de Brics: las empresas de reaseguros son las aseguradoras; es decir, son las empresas las que garantizan la capacidad de las aseguradoras para cumplir con sus compromisos con los asegurados, manteniendo la estabilidad del mercado.

La mayoría de las reaseguradoras, sin embargo, tienen su sede en Europa, con algunas en los Estados Unidos. En el contexto geopolítico actual, se han convertido en una especie de “policía de sanciones” occidentales, como en el caso del “techo de precios” de la OTAN sobre el petróleo ruso en los últimos años.

Supongamos que un país está dispuesto a comprar a Rusia a un precio por encima del límite de la OTAN. En este caso, no puede garantizar un seguro correspondiente al precio que está pagando, porque el reasegurador impone a las aseguradoras el “techo” como límite.

Por lo tanto, la creación de un reservador BRICS proporcionaría protección contra las sanciones occidentales. Esa propuesta es rusa y se presentó durante su presidencia en 2024, y las negociaciones están en curso.

D. Intercambio de granos: otra propuesta rusa, con el comercio todavía en la etapa inicial. Sin embargo, aporta un enorme potencial, en varios niveles, a los países del grupo, con la posibilidad de extender sus beneficios a más países del Sur Global.

El punto de partida es el hecho significativo de que los 20 países que conforman el grupo hoy representan más del 60% de la producción mundial de arroz, aproximadamente el 55% de la soja, el 50% del trigo y el 46% del maíz.

Como dijo el presidente Vladimir Putin al lanzar la propuesta: “Si en los BRICS producimos la mayor parte del grano en el planeta, ¿por qué sus precios todavía están establecidos en la bolsa de valores de Chicago?”

Un intercambio de cereales podría garantizar una mayor transparencia y una mayor influencia de los países productores en los precios y, por lo tanto, combatir los mecanismos especulativos tan comunes en el mercado mundial.

También se discute la creación de una especie de “stock regulador” de granos a partir del BRICS; en otras palabras, si un país enfrenta problemas para suministrar ciertos granos, el grupo podría garantizar dicho suministro. Este sería un logro importante para la soberanía alimentaria colectiva de los países del grupo.

Hay otro aspecto estratégico en la propuesta, que nos lleva de nuevo a la desdolarización. Estos granos son mercancías. Uno de los pilares del dólar es el hecho de que alrededor del 80% al 90% de los productos básicos (y esto también se aplica a la energía y los minerales) se negocian en la moneda estadounidense. Esto obliga a los países del mundo a buscar constantemente dólares para importar productos básicos como alimentos y energía.

Nada impediría que un intercambio de granos de los BRICS abra el mercado a otras monedas, como el renminbi de China, el verdadero de Brasil, el rublo de Rusia o la rupia de la India, reduciendo así la cantidad de dólares necesarios en las reservas internacionales de estos países y haciéndolas menos susceptibles a los problemas de liquidez.

Se podrían hacer acuerdos similares en el sector de la energía, ya que los países BRICS tienen alrededor del 50 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y alrededor del 60 por ciento de las reservas de gas, así como la producción de energía renovable (China, Brasil e India) y nuclear (China y Rusia).

La posesión de reservas y la producción de una gran parte de los principales productos del planeta (energía, minerales y alimentos) traen un enorme potencial geopolítico que los BRICS necesitarán explotar en los próximos años.

Mucho se dice sobre el espíritu de Bandung, la conferencia histórica celebrada hace exactamente 70 años en Indonesia, como inspiración para los BRICS, pero en el contexto de los productos básicos, el grupo también puede necesitar aprender del “espíritu de la OPEP”, la famosa Organización de los Países Exportadores de Petróleo; es decir, hacer uso de su control sobre gran parte del mercado de productos estratégicos globales para ganar mayor influencia sobre los precios, mayores ingresos y, eventualmente, como una herramienta de disuasión contra Occidente.

La expansión de los BRICS ha hecho que las negociaciones sean mucho más complejas, y ahora es aún más difícil llegar a un consenso. Tal vez sea hora de discutir el criterio de consenso en sí y considerar la posibilidad de que las propuestas sean implementadas por un grupo de países (cinco o seis, por ejemplo), y otros puedan adherirse más tarde, dependiendo de su evaluación de la experiencia.

Como podemos ver anteriormente, hay un enorme potencial en la cooperación entre los países BRICS, pero es necesario comenzar a realizarlo. Si, en los próximos años, el grupo no puede demostrar beneficios concretos a los pueblos de sus países, corre el riesgo de que su legitimidad sea cuestionada y se convierta en un nuevo G77.

El apoyo popular a los Brics también será esencial para garantizar que si un recién elegido jefe de Estado decide abandonar el grupo (como lo hizo Javier Milei en Argentina), la población presiona para que el país permanezca. Sin embargo, esto solo sucederá si la población asocia a los BRICS con mejoras en sus vidas.

Estados Unidos ve amenazada por su hegemonía, pero todavía tiene los medios para tratar de revertir este proceso, como en otros momentos de la historia, incluso a través de la guerra. Por otro lado, sus oponentes en el Sur Global nunca han sido más poderosos.

Aún así, si no somos capaces de construir una unidad política que resulte en acciones prácticas, el Imperio será más propenso a mantener su dominio sobre el planeta con bombas, dólares y control de datos.

Propuestas como las mencionadas anteriormente ayudarían a socavar la hegemonía del dólar y a traer beneficios reales a los pueblos de nuestros países. ¿Es Trump la chispa que falta para prender fuego a la pradera?

