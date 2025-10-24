Yordanys Alarcón disparó jonrón de tres carreras en el cierre del octavo y Los Leñadores vencieron por segunda jornada consecutiva a Matanzas con pizarra de 6-1.

Yordanys lideró un ataque de 11 hits al pegar de 4-3 incluyendo su duodécimo estacazo para remolcar a Yuniesky Larduet y a su hermano Yosvani.

Las Tunas había inaugurado el marcador en el tercer capítulo cuando Maikel Molina recibió pelotazo, llegó a la intermedia por sacrificio de Héctor Castillo y anotó por metrallazo de Larduet. En el cuarto episodio agregaron otras dos por sencillo de Izaguirre, doblete de Henry Quintero y cohete impulsador de Yudier Rondón.

Del resto se encargaron Eliánder Bravo (4-0) y Keniel Ferraz . Eliánder caminó 5.0 inning, se enfrentó a 14 bateadores, le pegaron un hits, le fabricaron una limpia,ponchó a un matancero y regaló tres boletos. Por su parte Keniel firmó su primer salvamento (4.0/2H/1K/1BB). La derrota para el abridor yumurino Pedro Mesa (5-2).

Por Las Tunas además de Alarcón se destacaron al bate Yuniesky Larduet (4-3) y Yudier Rondón (3-2), mientras por los Cocodrilos lo hacía Anibal Medina (4-3).

FOTOS: Gretel Yanet

INFOGRAFÍA: Yoel Rosales

