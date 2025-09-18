Un jonrón del inicialista Yordanys Alarcón con dos corredores en las almohadillas enardeció las gradas del Mella y fue clave para que los Leñadores de Las Tunas derrotaran a los Huracanes de Mayabeque con pizarra de 8-7.

Los visitantes ganaban 3-0 a la altura del sexto episodio apoyados en una gran apertura de Albert Valladares, que trabajó 5.0 inning, enfrentó a 18, bateadores, le pegaron par de hits, no le fabricaron carreras con un ponche y dos boletos.

En el cierre de esa entrada se hizo cargo de la colina Duvier Peña y le propinó pelotazos consecutivos a Larduet y Yordanys; por dos roletazos al cuadro de Yosvani Alarcón y Roberto Baldoquín llegó la primera anotación de los anfitriones.

Los Leñadores tomaron el mando 4-3 en la parte baja del octavo por doblete de Yordanys, sencillo de su hermano Yosvani y cuadrangular de Baldoquín por la banda izquierda.

Mayabeque igualó la pizarra 4-4 abriendo el noveno y los de casa se fueron en retirados para irse a la regla Scheler . En el décimo uno y otro equipo llevar tres rayas al pizarrón, con alto protagonismo para el estacazo de Yordanys; Kenier Ferraz dejó en blanco a los mayabequenses en onceno acto y un roletazo por el cuadro de Dismel Hurtado con las bases llenas impulsó la de la victoria definitiva con marcador final de 8-7.

Ferraz (3-3) firmó el éxito y lo perdió Adrián Sosa (0-2).

Roberto Baldoquín (5-2/HR/doble/4CI/2CA) y Yordanys Alarcón (4-2/HR/doble/3C I/2CA) encabezaron la artillería tunera, mientras Denis Laza (4-2/HR/doble/1CI/2CA) sacaba la cara por la visita.

FOTO: Gretel Yanet

INFOGRAFÍA: Team Vívela/Facebook

