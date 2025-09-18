De CUBA

Para qué elegiremos a nuestros delegados

Las Tunas deja al campo a Mayabeque

Un jonrón del inicialista Yordanys Alarcón con dos corredores en las almohadillas enardeció las gradas del Mella y fue clave para que los Leñadores de Las Tunas derrotaran a los Huracanes de Mayabeque con pizarra de 8-7.
Los visitantes ganaban 3-0 a la altura del sexto episodio apoyados en una gran apertura de Albert Valladares, que trabajó 5.0 inning, enfrentó a 18, bateadores, le pegaron par de hits, no le fabricaron carreras con un ponche y dos boletos.
En el cierre de esa entrada se hizo cargo de la colina Duvier Peña y le propinó pelotazos consecutivos a Larduet y Yordanys; por dos roletazos al cuadro de Yosvani Alarcón y Roberto Baldoquín llegó la primera anotación de los anfitriones.
Los Leñadores tomaron el mando 4-3 en la parte baja del octavo por doblete de Yordanys, sencillo de su hermano Yosvani y cuadrangular de Baldoquín por la banda izquierda.
Mayabeque igualó la pizarra 4-4 abriendo el noveno y los de casa se fueron en retirados para irse a la regla Scheler . En el décimo uno y otro equipo llevar tres rayas al pizarrón, con alto protagonismo para el estacazo de Yordanys; Kenier Ferraz dejó en blanco a los mayabequenses en onceno acto y un roletazo por el cuadro de Dismel Hurtado con las bases llenas impulsó la de la victoria definitiva con marcador final de 8-7.
Ferraz (3-3) firmó el éxito y lo perdió Adrián Sosa (0-2).
Roberto Baldoquín (5-2/HR/doble/4CI/2CA) y Yordanys Alarcón (4-2/HR/doble/3C I/2CA) encabezaron la artillería tunera, mientras Denis Laza (4-2/HR/doble/1CI/2CA) sacaba la cara por la visita.
Tabla de posiciones hoy
Ernesto Vera González

