Dos capítulos le bastaron a los Leñadores de Las Tunas para ajusticiar a los Piratas en el comienzo de un duelo que tiene como escenario el estadio «Julio A. Mella «.

Los tuneros concretaron su victoria con pizarra de 10-2 con la primera sonrisa para el joven zurdo Eliánder Bravo (1-0), que se mantuvo 6.0 episodios sobre la lomita con igual número de hits permitidos, una carrera limpia, cinco ponches y una base por bolas.

El choque se decidió en la parte baja del segundo acto cuando la novena local fructificó una emboscada de seis carreras que incluyó largo jonrón del intermedista Henry Quintero con las colchonetas repletas.

Antes habían inaugurado el marcador con dos anotaciones en el mismo primer inning. Aquí hubo hits de Yassel Izaguirre que se movió a tercera por cañonazo de Yosvani Alarcón y llegó a la goma por sencillo de Roberto Baldoquín, antes que Quintero remolcara la otra con imparable al medio.

Los Leñadores pegaron 13 hits con destaque para Henry Quintero (4-2/HR/5CI/1CA), Yassel Izaguirre (5-2/doble/1CI/1CA), Yosvani Alarcón (3-2/doble/1CI/2CA) y su hermano Yordanis que reapareció al ligar de 5-2, un doble y una impulsada. Por cierto, su hijo Yor Alexandro debutó en series nacionales con un doblete.

Este juego lo perdió Roberto Rodríguez (0-1).

Por: Ernesto Vera González /Fotos: Gretel Yanet Tamayo Velázquez

