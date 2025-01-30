La dirección de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informa que ante la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional que imposibilita el acceso de la mayoría de la población a las transmisiones de Radio y Televisión, está habilitado el número telefónico 800-73565 para escuchar informaciones y mantenerse actualizado mediante la emisora Radio Reloj.

Igualmente, la dirección territorial de ETECSA añade que los tuneros pueden seguir la señal de la emisora provincial Radio Victoria a través del número 18899. La nota aclara que este servicio es libre de costo.

Firma: División Territorial de ETECSA en Las Tunas

