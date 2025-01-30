De CUBA

El Tiempo en Las Tunas

 

Sistema electoral cubano

 

Para qué elegiremos a nuestros delegados

Etecsa informa

Etecsa informa

La dirección de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, informa que ante la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional que imposibilita el acceso de la mayoría de la población a las transmisiones de Radio y Televisión, está habilitado el número telefónico 800-73565 para escuchar informaciones y mantenerse actualizado mediante la emisora Radio Reloj.

Igualmente, la dirección territorial de ETECSA añade que los tuneros pueden seguir la señal de la emisora provincial Radio Victoria a través del número 18899. La nota aclara que este servicio es libre de costo.

Firma: División Territorial de ETECSA en Las Tunas

(Visitado 2 veces, 1 visitas hoy)

Redacción Digital

Artículos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *