La presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Litza González, llamó hoy a continuar el legado de José Martí y Fidel Castro durante la tradicional Marcha de las Antorchas.

Ante el presidente Miguel Díaz-Canel y miles de jóvenes congregados en la escalinata de la Universidad de La Habana, González afirmó que “Martí no es una estatua inmóvil ni un nombre en los libros”, sino una presencia viva que “sigue tronando contra el imperio, contra la opresión, contra la injusticia”.

“No venimos solo a recordar, venimos a continuar la obra y a reafirmar que Martí vive, que Martí lucha, que Martí nos guía”, declaró la dirigente estudiantil, quien subrayó que el antimperialismo constituye “amor profundo a la libertad” para las nuevas generaciones.

En su discurso, González anunció la convocatoria del primer Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”, organizado por el Centro Fidel Castro Ruz, que se desarrollará en La Habana del 10 al 13 de agosto próximo, en ocasión del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana.

La presidenta de la FEU condenó enérgicamente “la cobarde agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela” y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al tiempo que rindió homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos durante esos hechos el pasado 3 de enero.

“Ellos son inspiración constante para nuestra generación, paradigmas de la historia de lucha por una América unida”, señaló, y aseguró que los jóvenes cubanos “no permitirán que el sacrificio de Martí, Mella, José Antonio, Raúl, Fidel y sus compañeros sea traicionado”.

González definió a la actual generación como “antiimperialista, que no se arrodilla, que no se vende, que no se calla”, y llamó a defender la soberanía, construir más justicia social y levantar la bandera de la unidad latinoamericana.

Bajo el lema «Antorcha Centenaria Antimperialista», el desfile rindió tributo al legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

La peregrinación partió desde la escalinata de la Universidad de La Habana, y concluyó en la Fragua Martiana, sitio donde estuvieron las antiguas Canteras de San Lázaro y Martí sufrió prisión a los 16 años.

La Marcha de las Antorchas se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953 para esperar el advenimiento del centenario del natalicio de José Martí.