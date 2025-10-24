El Ejército israelí atacó hoy por enésima ocasión la Franja de Gaza, en violación de la tregua vigente, y la ocupada Cisjordania, donde allanó viviendas y arrestó a numerosos palestinos.

Esta madrugada, los militares detuvieron a un joven en Awarta y a otro en Tell, ambas aldeas ubicadas en la norteña gobernación de Nablus, reportó la agencia oficial de noticias palestina (Wafa).

En el mismo territorio los uniformados asaltaron el campamento de refugiados de Balata, en tanto, en la vecina gobernación de Jenin irrumpieron en la ciudad homónima, donde arrestaron a numerosas personas y en los poblados de Ya’bad y Jabal Abu Dhahir.

Por su parte, la Sociedad de la Media Luna Roja informó que un ciudadano fue alcanzado por tres balas en una mano, el pecho y una pierna en la zona oriental de Jerusalén, territorio ocupado desde 1967.

También se efectuaron detenciones este viernes en las gobernaciones de Tulkarem, Hebrón y Jerusalén.

Precisamente, en Hebrón las autoridades israelíes notificaron a una familia sobre la intención de demoler su vivienda en Wadi Al-Hariya.

Esta madrugada, los colonos israelíes “agredieron brutalmente a dos ciudadanos y robaron alrededor de 150 ovejas durante un ataque a una granja en la ciudad de Deir Dibwan”, denunció Wafa.

Mientras, en Gaza, la aviación bombardeó la sureña ciudad de Khan Yunis, y el Ejército continuó los disparos de artillería y las operaciones de demolición en varias zonas orientales del enclave costero, señaló el medio noticioso.

Un corresponsal de la agencia explicó que Khan Yunis fue atacada al menos cuatro veces en las últimas horas.

En la norteña ciudad de Gaza, las tropas israelíes ejecutaron demoliciones masivas de viviendas en la parte oriental, destacó.

Tomado de Cuba Sí