Los certificados oficiales de defunción del destacado director de cine de Hollywood, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer Reiner, indican que la pareja falleció por múltiples heridas con arma blanca dentro de su casa de Los Ángeles el pasado 14 de diciembre. Se precisa que las lesiones fueron infligidas por «otra persona con un cuchillo».

Los documentos indican que el tiempo transcurrido entre que el matrimonio recibió las heridas y perdió la vida se calcula en minutos. De acuerdo con los certificados de defunción, el cineasta fue encontrado primero, alrededor de las 15:45, mientras su esposa —quien figura como «viuda»—, fue descubierta a las 15:46. Posteriormente, ambos fueron incinerados.

¿Quién los mató?

La Fiscalía del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.) anunció dos cargos por asesinato en primer grado contra Nick Reiner, de 32 años, hijo de la pareja. La fiscalía alega que apuñaló fatalmente a su padre, de 78 años, y a su madre, de 70, en su domicilio.

Si es declarado culpable, Reiner enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional o incluso pena de muerte, debido a que se trata de un homicidio múltiple con uso de arma blanca para efectos mortales. El fiscal de distrito Nathan Hochman indicó que aún no se ha decidido si solicitarán la pena capital.

Durante su primera comparecencia ante un tribunal, el sospechoso se declaró no culpable. Actualmente, se encuentra detenido sin fianza en la cárcel de Twin Towers, bajo supervisión especial por riesgo de suicidio. Nick había luchado contra la adicción, atribuyéndola a la fama familiar.

