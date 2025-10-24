El ejército israelí continuó hoy sus ataques contra la Franja de Gaza y Cisjordania, en medio de condenas internacionales y de grupos palestinos, que reclamaron al mundo detener la ola de violencia.

La televisora Al Jazeera reportó que esta mañana las Fuerzas Armadas (FDI) bombardearon la ciudad de Rafah, en el sur del enclave costero, y demolieron numerosas viviendas en la zona este.

Además, se informó de un intento fuego de vehículos blindados y helicópteros contra la urbe de Khan Yunis.

Aviones de guerra dispararon misiles contra la septentrional ciudad de Beit Lahia, también blanco de ataques de la artillería.

Según la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza, desde el inicio de la tregua en el territorio, el 10 de octubre, las FDI asesinaron a más de 340 palestinos e hirieron a otros 875.

En medio de este panorama, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Hazem Qassem, denunció las masacres israelíes y llamó a los países mediadores a detener la campaña bélica.

Esta mañana las FDI también lanzaron redadas en la ocupada Cisjordania, donde la tensión continúa en aumento.

Los soldados irrumpieron en la localidad de Silat al-Harithiya, en el norte del territorio.

La agencia oficial de noticias palestina destacó que tres ciudadanos fueron arrestados por los uniformados, que allanaron numerosas viviendas como parte de la operación.

Otros cuatro fueron detenidos en el suburbio de Iktaba, ubicado en la ciudad de Tulkarm.

