Irán ejecutó este miércoles una ofensiva con misiles y drones contra instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Medio, como respuesta a las operaciones bélicas que Washington mantiene en la región. De acuerdo con la información oficial, 21 objetivos fueron alcanzados en esta ocasión.

El ataque fue coordinado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI). Según los reportes oficiales, 21 objetivos fueron alcanzados, incluyendo bases aéreas y navales estadounidenses. En la operación también se derribó un dron MQ-9 sobre la ciudad de Jam, en la provincia de Bushehr.

El CGRI informó que los ataques se dirigieron a “cuatro objetivos importantes, entre ellos los hangares de cazas F-35 y el centro de mando en Al-Azraq, Jordania”, destruidos mediante misiles de largo alcance de combustible sólido, desplegados por la Fuerza Aeroespacial iraní.

La ofensiva ocurre en un contexto de acciones militares constantes de Washington e Israel, donde en especial Estados Unidos renovó sus agresiones contra Irán, acusándolo del derribo de un helicóptero AH-64 Apache cerca del estrecho de Ormuz, pese a que se mantenía un supuesto alto al fuego en la zona.

Teherán negó cualquier responsabilidad en el incidente del helicóptero, aunque reiteró que sus fuerzas están preparadas para responder a nuevas agresiones.

La postura oficial subraya que “las consecuencias de cualquier ataque recaerán únicamente sobre el agresor”.

Irán reafirma derecho a la defensa nacional en diálogo regional

El canciller iraní Abbas Araghchi, en una llamada telefónica con sus homólogos de Turquía y Arabia Saudita, afirmó que Irán posee pleno derecho a la defensa de su soberanía nacional frente a la reciente oleada de ofensivas registradas en el sur del país.

Durante la conversación, Araghchi subrayó que las acciones emprendidas por Washington constituyen una violación flagrante de los derechos humanos y de los compromisos internacionales asumidos por la comunidad global.

El diplomático enfatizó que Teherán no permanecerá pasivo ante las agresiones y que la defensa de su territorio es un principio irrenunciable en el marco de la actual escalada militar.

Con este escenario, Irán reafirma que sus unidades militares permanecen listas para ejecutar una respuesta “aplastante y decisiva” ante cualquier acción hostil.

Tomado de TeleSur

(Visitado 6 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito