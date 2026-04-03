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Informan sobre avances en los trabajos de mantenimiento y reparación de la ETE Felton

Informan sobre avances en los trabajos de mantenimiento y reparación de la ETE Felton

La Empresa Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” (Felton) continúa con las labores de mantenimiento y reparación en uno de sus bloques de generación.

De acuerdo con la información divulgada, se avanza en el cambio del rodamiento del CAR, una tarea de alta precisión debido a su complejidad técnica.

Durante la prueba hidráulica se detectó un salidero en los tubos de la caldera, el cual será corregido en el transcurso de la noche.

Paralelamente, se ejecutan otros trabajos como el escoreo de la tolva, que mantienen su curso según lo previsto.

Hasta el momento, se cumple con el plazo establecido para la entrada en funcionamiento de este importante bloque de generación, lo que garantiza la estabilidad del sistema eléctrico nacional.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa Termoeléctrica «Lidio Ramón Pérez» (Felton) continúa con las labores de mantenimiento y reparación en uno de sus bloques de generación. La Empresa Termoeléctrica «Lidio Ramón Pérez» (Felton) continúa con las labores de mantenimiento y reparación en uno de sus bloques de generación.

Tomado de Cubadebate

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