Yordanys Alarcón se convirtió este martes en el segundo tunero en llegar a la cifra de 2000 hits en series nacionales, pero no pudo impedir que su equipo cayera frente a Guantánamo con pizarra de 2-1.

Alarcón completó su hazaña cuando en la apertura del cuarto episodio le pegó sencillo al veloz Enyer Fernández y luego anotó la única de los Leñadores en el estadio «Nguyen Vantroi «.

El mayor de los Alarcones comenzó la temporada 64 con 1912 hits y ahora suma 88 en esta campaña para convertirse en el segundo tunero en arribar a la respetable cifra de 2000, detrás de Dánel Castro (2502). En total son 11 los bateadores de esta provincia que sobrepasaron los 1000 cañonazos en la pelota cubana.

En el juego de este martes correspondiente a la etapa regular Las Tunas estuvo a un out de lograr su victoria, pero el relevista Rodolfo Diaz permitió jonrón de Danger Casí para igualar 1-1 y luego le ligaron otros tres metrallazos, uno de ellos del receptor Yasmani Velázquez para dejar al campo a los actuales campeones de Cuba.

El pitcher local Enyer Fernández (5-3) caminó los 9.0 inning con 6 hits permitidos, una carrera limpia, 6 ponches y 2 boletos.

La derrota para Rodolfo Díaz (9-3) castigado con 5 incogibles y par de limpias en 3.0 segmentos sobre la colina. Hubo apertura de calidad para Rubén Rodríguez(6.0/4H/2K/4BB).

En otros resultados de esta fecha Matanzas superó a Cienfuegos 7-2, Artemisa a La Isla 4-2 y Santiago a Granma 13-3.

FOTO: Gretel Yanet

Infografía: ACN

(Visitado 7 veces, 7 visitas hoy)

Marcar Favorito