Todavía resuenan los gritos de victoria en el Mella. Los Leñadores ganaron de forma espectacular en extrainning y este play off se decide hoy con el séptimo juego.

Los tuneros perdían 2-4 y a la hora de recoger los bates, sin sacar la pelota del cuadro convirtieron en una fiesta el bosque encantado.

Un toque perfecto de Torres adelantó a los corredores y un roling incómodo de Larduet al fondo del campo corto impulsó el empate. Acto seguido Yudier Rondón se apuntó infild hits por tercera para que entrará Molina con el empate y dar paso al desenlace final. Yosvani Alarcón roleteó por tercera, hubo forse out en segunda y en la devolución a primera Yuniesky se mandó veloz hacia el plato y marcó la decisiva. Era la sentencia final para los villaclareños y de hecho provocar el séptimo y último juego de este play off que otorga el último pasaje a las semifinales.

El juego fue victoria para el relevista Keniel Ferraz (9-4) que se mantuvo 5.0 episodios, enfrentó a 21 rivales,le pegaron 7 hits,ponchó a 4 y permitió una sola carrera limpia. Hubo otra buena apertura del zurdo Eliánder Bravo(5.0/17VB/5H/1CL/2BB).

La derrota para el apagafuegos Dairon Casanova (5-4). Hubo también un excelente trabajo de Randy Cueto .

Los Leñadores pegaron nueve hits con protagonismo para Maikel Molina (4-2/1CI/2CA) y Yudier Rondón (4-1/2CI). Por Villa Clara Mailon Alonso (5-4/doble/2CI) y Ariel Díaz (4-3/1CI).

Hoy a la 1.30 se decide este play y Las dependerá de Rubén Rodríguez y el resto del bullpen.

