La Universidad de Ciencias Informáticas, en el municipio capitalino de La Lisa, habilitó aulas temporales para garantizar la continuidad del presente curso escolar de 95 niños y adolescentes residentes en su comunidad universitaria, informó el periódico Granma.

La medida responde a la compleja situación energética del país, que impide el traslado diario de los estudiantes a sus escuelas. El proyecto, denominado Pioneros.uci.cu, fue coordinado con el Ministerio de Educación y las autoridades municipales.

Raydel Montesino Perurena, rector de la UCI, declaró que la iniciativa surgió como solución inmediata y contó con la participación de profesores graduados en enseñanza, la mayoría padres y maestros residentes en la institución.

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, explicó que la experiencia no tiene precedentes en Cuba y que las decisiones futuras dependerán de la extensión del proyecto y su vínculo con las escuelas de origen de los pioneros.

Los docentes organizaron las clases en dos turnos: en la mañana Español y Matemática, y en la tarde asignaturas complementarias como Educación Musical, Computación e Inglés, además de actividades comunitarias.

La dirección de mantenimiento y servicios de la universidad garantiza las condiciones logísticas e higiénicas de los espacios, con apoyo de las familias en la adecuación de locales y recursos.

Yerania Sardá, directora de extensión universitaria, destacó que los métodos de enseñanza se adaptaron a los niveles de Primaria y Secundaria Básica, con el propósito de consolidar contenidos y nivelar los grupos.

El líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz señaló en su momento que la UCI debía caracterizarse por la variedad de formas de enseñanza y producción, criterio que hoy se refleja en esta experiencia de resiliencia educativa.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias(ACN)

