Para muchos, la caída de uno de los narcotraficantes más buscados del orbe debilita a la organización criminal, considerada la principal responsable de generar violencia en el país y vinculada a delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades.

A la ubicación de Oseguera, involucrado en el tráfico de drogas desde los 90 y percibido desde entonces como un objetivo relevante, llegaron las fuerzas del orden mediante inteligencia militar e información complementaria de instituciones del Gabinete de Seguridad y de Estados Unidos.

Según relató ayer el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de “El Mencho” la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa. Allí se reunió con él y se marchó posteriormente.

Las autoridades supieron el sábado que el narcotraficante permanecía en el mismo sitio, de modo que las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional planearon la operación que ejecutarían al día siguiente.

El resultado ya es ampliamente conocido: el jefe del cártel y dos de sus escoltas emprendieron la huida, se internaron en una zona boscosa donde se les estableció un cerco, resultaron gravemente heridos y fallecieron mientras eran trasladados hacia un centro médico en un helicóptero.

La operación dejó por saldo a otros ocho delincuentes muertos, dos detenidos y la incautación de armas largas y cortas, lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos y vehículos. Un helicóptero de las fuerzas armadas fue impactado y debió realizar un aterrizaje de emergencia.

Trevilla apuntó que tres militares resultaron heridos.

La reacción del crimen organizado llegó pronto: desde la mañana del domingo realizaron bloqueos carreteros, incendiaron vehículos, atacaron gasolineras, instalaciones militares y otros establecimientos en diversas regiones de la nación.

El secretario de Seguridad, Omar García, mencionó un total de 85 bloqueos en vías federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, pero aseguró que el lunes en la mañana no existía ninguno.

Jalisco contabilizó el mayor número de cortes de ese tipo, mientras otras entidades registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, apuntó el titular, quien señaló que sumaban 70 los detenidos en siete estados.

El ensañamiento del cártel implicó igualmente un total de 27 agresiones contra uniformados, con saldo de más de 60 muertos en Jalisco y Michoacán, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional y 34 miembros de la delincuencia, además de 15 efectivos lesionados.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró en su habitual conferencia matutina que el país estaba en calma y mencionó el mantenimiento de un centro de control con todas las fuerzas federales coordinadas entre sí y con las autoridades de los estados.

“Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo transmitió un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, a Trevilla, al Ejército, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea, que intervinieron directamente en el operativo, considerado el mayor golpe al narcotráfico durante la presente administración.

Desde su llegada a la Presidencia, la primera mujer mandataria de México implementó una estrategia nacional de seguridad basada en la atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Antes del operativo contra “El Mencho”, el enfoque en esta materia ya arrojaba resultados palpables.

Del 1 de octubre de 2024, inicio de la administración, al 31 de enero último, efectivos detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto e incautaron 22 mil 832 armas de fuego y 327 toneladas de droga, incluidos mil 800 kilogramos y más de cuatro millones de pastillas de fentanilo.

A juicio de autoridades, estas acciones han tenido un efecto directo en la disminución de la violencia, lo cual se refleja en una reducción del 42 por ciento en los homicidios dolosos, equivalente a 36 delitos de este tipo menos con respecto a septiembre de 2024.

Tales cifras, junto a la caída de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, parecen trasladar también un mensaje al Gobierno de ese país, que en varias ocasiones ha propuesto enviar tropas a México para supuestamente “ayudar” a combatir el narcotráfico.

Cuando transmitía el pésame a las familias de los uniformados que murieron tras estas acciones, al secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, se le quebró la voz. Segundos después, reconoció al personal militar, que “realizó una operación exitosa”.

“Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda”, sostuvo.

Tomado de Prensa Latina(PL)

