EE.UU. a través de sus embajadas exigió a todos los países donde tiene representación diplomática que cesen de inmediato el comercio con Irán en medio de la nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, comunicaron funcionarios estadounidenses a Axios.

Según las fuentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a todas las embajadas estadounidenses alrededor del mundo a enviar una nota diplomática oficial a los gobiernos de los países donde se encuentran y exigir la interrupción «inmediata y sistemática» de todo comercio con Irán.

Al mismo tiempo, las fuentes afirmaron que a algunos países recibieron exigencias más detalladas. Se trata de

En caso de incumplimiento de la exigencia, Washington amenazó con sanciones. En la nota se indica que los países, empresas e individuos que continúen haciendo negocios con Irán corren el riesgo de ser sancionados y excluidos del sistema del dólar, detallaron los funcionarios.

Nueva escalada

El Mando Central de EE.UU. ejecutó el martes una serie de bombardeos de gran escala contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en las provincias de Sistán- Baluchistán y Hormozgán . Washington justificó los ataques como una respuesta directa ante supuestos intentos de Irán de sembrar minas en el estrecho de Ormuz .

. Washington justificó los ataques como una respuesta directa ante supuestos intentos de Irán de . Trump defendió la legitimidad de estos ataques de «gran escala « y amenazó con lanzar una ofensiva militar destructiva aún mayor que está «esperando entre bastidores» , asegurando que, de realizarse, «quedará muy poco de la República Islámica de Irán».

y amenazó con lanzar una , asegurando que, de realizarse, «quedará muy poco de la República Islámica de Irán». Como respuesta a la incursión aérea de Washington, las fuerzas militares de la República Islámica de Irán lanzaron una ofensiva de represalia utilizando misiles y drones contra «posiciones enemigas» en la región.

en la región. Desde Teherán prometieron infligir «golpes aplastantes y devastadores» contra el personal y las bases del Ejército estadounidense destacados en Oriente Medio.

Tomado de Rusia Today

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