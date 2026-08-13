EE.UU. a través de sus embajadas exigió a todos los países donde tiene representación diplomática que cesen de inmediato el comercio con Irán en medio de la nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, comunicaron funcionarios estadounidenses a Axios.
Según las fuentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a todas las embajadas estadounidenses alrededor del mundo a enviar una nota diplomática oficial a los gobiernos de los países donde se encuentran y exigir la interrupción «inmediata y sistemática» de todo comercio con Irán.
En caso de incumplimiento de la exigencia, Washington amenazó con sanciones. En la nota se indica que los países, empresas e individuos que continúen haciendo negocios con Irán corren el riesgo de ser sancionados y excluidos del sistema del dólar, detallaron los funcionarios.
Nueva escalada
- El Mando Central de EE.UU. ejecutó el martes una serie de bombardeos de gran escala contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en las provincias de Sistán- Baluchistán y Hormozgán. Washington justificó los ataques como una respuesta directa ante supuestos intentos de Irán de sembrar minas en el estrecho de Ormuz.
- Trump defendió la legitimidad de estos ataques de «gran escala« y amenazó con lanzar una ofensiva militar destructiva aún mayor que está «esperando entre bastidores», asegurando que, de realizarse, «quedará muy poco de la República Islámica de Irán».
- Como respuesta a la incursión aérea de Washington, las fuerzas militares de la República Islámica de Irán lanzaron una ofensiva de represalia utilizando misiles y drones contra «posiciones enemigas» en la región.
- Desde Teherán prometieron infligir «golpes aplastantes y devastadores» contra el personal y las bases del Ejército estadounidense destacados en Oriente Medio.
Tomado de Rusia Today