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EE.UU. exige a todos los países la interrupción «inmediata y sistemática» del comercio con Irán

EE.UU. exige a todos los países la interrupción «inmediata y sistemática» del comercio con Irán

EE.UU. a través de sus embajadas exigió a todos los países donde tiene representación diplomática que cesen de inmediato el comercio con Irán en medio de la nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, comunicaron funcionarios estadounidenses a Axios.

Según las fuentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a todas las embajadas estadounidenses alrededor del mundo a enviar una nota diplomática oficial a los gobiernos de los países donde se encuentran y exigir la interrupción «inmediata y sistemática» de todo comercio con Irán.

Al mismo tiempo, las fuentes afirmaron que a algunos países recibieron exigencias más detalladas. Se trata de

En caso de incumplimiento de la exigencia, Washington amenazó con sanciones. En la nota se indica que los países, empresas e individuos que continúen haciendo negocios con Irán corren el riesgo de ser sancionados y excluidos del sistema del dólar, detallaron los funcionarios.

Nueva escalada

  • El Mando Central de EE.UU. ejecutó el martes una serie de bombardeos de gran escala contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en las provincias de Sistán- Baluchistán y Hormozgán. Washington justificó los ataques como una respuesta directa ante supuestos intentos de Irán de sembrar minas en el estrecho de Ormuz.
  • Trump defendió la legitimidad de estos ataques de «gran escala« y amenazó con lanzar una ofensiva militar destructiva aún mayor que está «esperando entre bastidores», asegurando que, de realizarse, «quedará muy poco de la República Islámica de Irán».
  • Como respuesta a la incursión aérea de Washington, las fuerzas militares de la República Islámica de Irán lanzaron una ofensiva de represalia utilizando misiles y drones contra «posiciones enemigas» en la región.
  • Desde Teherán prometieron infligir «golpes aplastantes y devastadores» contra el personal y las bases del Ejército estadounidense destacados en Oriente Medio.

Tomado de Rusia Today

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Rusia Today

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