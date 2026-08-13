Más de 16 000 lámparas recargables arribaron este miércoles a Cuba como parte de los recursos movilizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar a personas afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país.

Según informó el PNUD Cuba en la red social Facebook, las 16 020 lámparas forman parte de un lote de 24 830 dispositivos adquiridos para contribuir a la recuperación de condiciones básicas de habitabilidad en hogares afectados. De ellas, 8 590 ya habían llegado anteriormente al país y se encuentran en proceso de distribución.

Los recursos fueron adquiridos con aportes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) de Naciones Unidas, mediante la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), así como de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS).

El PNUD señaló que el acceso a servicios críticos de energía constituye actualmente uno de los principales desafíos para la población cubana, situación que se ha agravado por los efectos del huracán Melissa y la emergencia energética que atraviesa el país.

En coordinación con instituciones cubanas y socios de la cooperación internacional, el PNUD moviliza recursos y desarrolla acciones dirigidas a garantizar una cobertura energética básica para personas en situación de vulnerabilidad.

La agencia de Naciones Unidas coordina además la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Cuba en el sector energético.

El organismo indicó que la llegada de estos bienes se produce en un contexto de dificultades para el traslado hacia Cuba de recursos humanitarios de primera necesidad y para su distribución en las zonas rurales afectadas.

Como antecedente, tras el paso del huracán Rafael por Cuba en 2024, fueron entregados 1 500 dispositivos similares a hospitales, hogares de ancianos, casas de niños sin amparo filial, hogares maternos y otros centros de la provincia de Artemisa.

Tomado de Cubadebate

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