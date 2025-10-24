El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros altos dirigentes del país, destacaron hoy la vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y el vigor de su ejemplo.

#FidelViveEntreNosotros. Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe de la #RevoluciónCubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días, escribió el mandatario cubano en la red social X.

También el primer ministro Manuel Marrero resaltó que a nueve años de su partida física el ejemplo del líder revolucionario sigue siendo brújula ante cada desafío.

La permanente enseñanza de #Fidel, como nos dijo Raúl, es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer, apuntó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez afirmó al recordar la fecha que el legado de dignidad, soberanía, antimperialismo y justicia social de Fidel Castro para Cuba y los pueblos del mundo sigue vivo en las actuales generaciones de revolucionarios.

Fidel Castro (Birán, Holguín, 13 de agosto de 1926-La Habana, Cuba, 25 de noviembre de 2016) fue artífice del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959).

Encabezó durante más de cinco décadas las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una activa política exterior de principios.

Cuba rinde tributo a su memoria en una jornada que se extenderá hasta el 13 de agosto de 2026, fecha del centenario de su natalicio.