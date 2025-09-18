Una muestra más de apoyo a Venezuela, y a su presidente, Nicolás Maduro, inicia desde hoy en Cuba con un proceso de firmas en respaldo a la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, que alerta sobre la urgencia de impedir una agresión militar contra la nación suramericana.

En todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades se abrirán los libros hasta el próximo 30 de septiembre, como anunciara el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, en su encuentro en Caracas con el jefe de Estado venezolano.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido de Cuba (PCC) y Presidente de la República, resaltó que este proceso de firmas ratifica el respaldo de su país a Venezuela.

«A partir de este miércoles 24/9 nuestras firmas se sumarán a nuestra solidaridad expresa e invariable con el Presidente legítimo de #Venezuela, Nicolas Maduro y con su bravo pueblo, sometidos a una de la campañas más infames del imperio», escribió el mandatario.

Según destaca hoy el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del PCC, el día 30, en la conclusión del proceso, se realizarán actos, cantatas y otras actividades con carácter masivo, en apoyo a Venezuela.

Al terminar el proceso de rúbricas se harán llegar los libros al Presidente Nicolás Maduro

