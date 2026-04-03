La seguridad en el entorno laboral ha dejado de ser una simple cuestión de cascos y señalizaciones de «hombres trabajando» para convertirse en una disciplina de alta precisión.

Cada 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo obliga a mirar hacia las entrañas de los centros de producción y laboratorios, donde el riesgo no siempre es visible, pero sí omnipresente.

Foto: tomada de Facebook

Un enfoque promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en este 2026 es el de garantizar un entorno psicosocial saludable en el trabajo, el cual enrumba la mirada de los riesgos físicos tradicionales hacia la arquitectura emocional de las instituciones.

Porque “cuando las exigencias del puesto de trabajo son excesivas, las funciones no están claras, el apoyo es insuficiente o los sistemas no logran proteger a las personas, los riesgos psicosociales pueden perjudicar la seguridad y la salud de los trabajadores”, indica esa organización.

En tal sentido amplía que esas condiciones igual pueden afectar el desempeño de las organizaciones y generar cuantiosos costos sociales y económicos.

El diseño de las tareas y la gestión humana, incluyendo el impacto del mundo digital, representan factores de riesgo tan tangibles como los químicos o biológicos.

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La ciencia del bienestar revela hoy que las enfermedades profesionales superan en estadísticas de mortalidad a los accidentes agudos, según informes de salud ocupacional de la Organización Mundial de la Salud.

Ya no basta con que el operario esté a salvo de una caída, deviene imperativo que el entorno no erosione su arquitectura psíquica ni su capacidad de respuesta ante la falta de coordinaciones, de la claridad de roles o por la fatiga tecnológica.

En el contexto de la medicina del trabajo, la actualización constante de los estándares internacionales actúa como un escudo invisible. Así, la confianza del trabajador en sus medios de protección se traduce en una ejecución técnica más depurada y libre de las vacilaciones que impone el miedo al riesgo.

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En Cuba, rigor preventivo

La seguridad laboral adquiere en Cuba un matiz relevante. El Anteproyecto de Código de Trabajo, que luego de un amplio proceso de consulta se prevé sea presentado a la Asamblea Nacional en julio próximo , establece un marco integral para proteger la vida y la salud de los trabajadores y define responsabilidades claras bajo el principio de que un ambiente laboral seguro es una prioridad nacional.

Imagen ilustrativa: elaborada con IA /cubadebate.cu

Esta propuesta normativa subraya que la seguridad y salud en el trabajo es una responsabilidad compartida en la que el Estado regula, el empleador garantiza las condiciones y el trabajador participa activamente en su propia protección.

“Nada hay más importante en el proceso laboral que la preservación de la vida de los trabajadores”. Así lo ratificaba Ángel San Martín Dupoté, jefe del Departamento Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, del MTSS, a propósito de la Jornada Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, desarrollada en Cuba durante noviembre último.

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Esta cultura del cuidado al trabajador, refrendada por la Central de Trabajadores de Cuba, es la concreción práctica de la seguridad y salud en el área laboral como derecho constitucional.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha subrayado que la sanidad ocupacional es un pilar del enfoque de «Una sola salud». En sintonía con esta máxima se inscribe el quehacer del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT), creado oficialmente en diciembre de 1978 por resolución MINSAP, y cuyo nombre inicial fue Instituto de Medicina del Trabajo.

De hecho, la medicina del trabajo en la isla no es una rama aislada, sino una alternativa integradora que busca proteger a quienes, desde el surco o el microscopio, sostienen el andamiaje del país frente a las presiones externas.

Hacia una cultura de la prevención

El horizonte de 2026 plantea, para el mundo en general, desafíos inéditos en los que la inteligencia artificial con la monitorización de riesgos exige una vigilancia capaz de anticiparse al daño.

La cultura de la prevención no puede ser un manual estático, sino un ejercicio en constante despliegue que se fortalezca con cada nuevo dato de la práctica diaria.

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De acuerdo con las directrices de salud de los trabajadores de la Organización Panamericana de la Salud, la meta está en lograr entornos que eviten la enfermedad, y también en promover la plenitud y la dignidad del ser humano en su espacio de creación.

La conmemoración de este 28 de abril deriva en un recordatorio de que la seguridad y la salud laboral devienen termómetro de la salud de una sociedad.

Cuando un trabajador accede a su puesto con la certeza de que su integridad está blindada por el conocimiento y el rigor institucional, el progreso deja de ser una cifra estadística para convertirse en un hecho humano tangible y, sobre todo, seguro.