Managua, 20 abr (Prensa Latina) La comunidad patriótica de cubanos residentes en Nicaragua “Antonio Maceo” reafirmó su respaldo a la Revolución ante las amenazas que mantiene hoy el Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

Durante un encuentro que formó parte de una jornada de denuncia global contra la política de bloqueo de Washington contra La Habana, la comunidad destacó la importancia de la unidad en los momentos actuales.

En la cita, que contó también con la presencia de nicaragüenses amigos de Cuba, el presidente del grupo, Rafael Ruiz, dio lectura a la declaración del Gobierno Revolucionario del pasado 16 de abril.

El documento reafirma la fe en la victoria en defensa de la soberanía y el Socialismo, ante el asedio creciente y una escalada de amenazas de Estados Unidos.

Asimismo, señala que, al brutal cerco energético, que agrava la política genocida de bloqueo de las últimas seis décadas, se suman las declaraciones de representantes de la élite gubernamental estadounidense sobre pretensiones de agresión militar.

Indica que el bloqueo es un acto ilegal e inhumano, violatorio del derecho internacional, que cada año condena casi la totalidad de los países miembros de la ONU.

Frente a ese castigo colectivo, el pueblo cubano ofrece los más nobles y admirables ejemplos de resistencia.

Desde que el pasado 29 de enero fuera decretada la asfixia en forma de Orden Ejecutiva, ha sido aún más estoica la respuesta de este pueblo que continúa enfrentando los retos del desabastecimiento en cada labor o actividad cotidiana, precisó el texto.

En esa línea, Ruiz aseguró a Prensa Latina que el gripo continuará luchando a favor de la tierra que los vio nacer y afirmó que Girón es hoy y siempre, al evocar la victoria cubana frente a los mercenarios yanquis en 1961.

“Estamos cumpliendo con el llamado de la patria en defensa de la Revolución socialista y estamos dispuestos para lo que sea”, manifestó.

El encuentro también sirvió para recaudar fondos como parte de la campaña Un panel solar para Cuba, así como recordar el día de la amistad Nicaragua-Cuba y rendir homenaje al piloto nicaragüense Carlos Ulloa, caído en defensa de la isla durante la invasión mercenaria por Playa Girón.

Además, fue oportuno para que los presentes plasmaran su rúbrica como parte de la campaña Mi firma por la Patria en respaldo al Gobierno y sus dirigentes iniciada este domingo, lo cual constituye un compromiso con los caídos hace 65 años en defensa de la soberanía y el socialismo en las arenas de Playa Girón.

Tomado de Prensa Latina

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