Jiquí Picao es un pequeño barrio campesino situado sobre una línea imaginaria que separa a las provincias de Las Tunas y Holguín. A unos 20 kilómetros de Chaparra, municipio de Jesús Menéndez y mucho más cerca de la comunidad holguinera de San Agustín de Aguarás, aquí celebraron los 100 años del primer juego de Béisbol. Lo organizó Lorenzo Marrero, quien a su vez era mánager y pelotero. Allí frente a su casa está el terreno que ahora sirvió para rendir homenaje a la fecha y reunir los habitantes de la zona.

“Según datos proporcionados por mi maestro Elder Hernández , el barrio debe el nombre a un hecho curioso de nuestra historia local, los vecinos cortaron un Jiquí centenario (árbol maderable muy fuerte) que creció a orillas del camino real . El objetivo era entorpecer el paso de los españoles hacia las cercanías de Salgacero donde el 25 de septiembre de 1873 el Mayor General Calixto García Íñiguez dirigió y derrotó a una infantería española en Santa María Ocujal, hoy Copo del Chato “. Así narra el suceso la joven Maestra y Promotora Cultural Yarismilka Marrero, nativa de esos lares.

La actividad por el Centenario del Béisbol en Jiquí Picao estuvo a cargo de los hermanos Dani y Erick Marrero Hernández hijos de Lorenzo, el hombre que acá consideran con toda justeza el padre de ese deporte . En la sencilla ceremonia se sembraron además dos palmas reales donde estaban las que Lorenzo de joven plantó y se hizo una peregrinación a la tumba del fundador ,situada en el cementerio del Junco .

Como actividad central se jugó un encuentro amistoso entre la novena local y una selección de barrios vecinos, la mayoría de ellos atletas que juegan en la Liga Azucarera con el equipo de la Empresa Jesús Menéndez.

Sin dudas una provechosa jornada para recordar los 100 años de la práctica del béisbol en esa comarca y consolidar la identidad y el apego a la tierra donde hombres y mujeres viven de la agricultura y este día hicieron un paréntesis para darle paso a la historia disfrazada de entretenimiento.

Por Ernesto Vera González/ FOTOS: Cortesía de Yarismilka Marrero

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